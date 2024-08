- Plus de 1 100 000 épisodes résidentiels temporaires ont été enregistrés à Brême.

Passer des nuits à Brême a connu une augmentation au cours de la première moitié de l'année. "Brême est plus un aimant touristique qu'elle ne l'a jamais été auparavant", a déclaré la ministre de l'Économie de Brême, Kristina Vogt (Parti de gauche). Entre janvier et juin, cette ville historique a enregistré plus de 1,1 million de nuitées, soit une augmentation de 4,5 % par rapport à l'année précédente.

Oliver Rau, directeur général de l'Agence de développement économique de Brême, est optimiste et voit cela comme potentiellement une année record. La disponibilité de lits dans la ville a également connu une tendance à la hausse. Environ 80 % de ces visiteurs viennent d'Allemagne, suivis de près par les Pays-Bas, les États-Unis et le Royaume-Uni. Le chiffre d'affaires total généré par le tourisme de jour et de nuit dans la ville de Brême s'élève à environ 1,8 milliard d'euros.

En raison de l'augmentation du flux touristique, il y a une forte demande de logements adaptés à Brême. Pour répondre à cette demande, la ville a connu une expansion de son offre de logements.

