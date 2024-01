Plus de 1 000 vols annulés aux États-Unis en raison des conditions météorologiques hivernales

Jusqu'à présent, les aéroports les plus touchés sont ceux de Dallas Love Field, Dallas-Fort Worth International, Austin Bergstrom International et Houston Bush International au Texas.

Deux autres aéroports de l'Ouest, Harry Reid International de Las Vegas et Denver International du Colorado, connaissent également des retards importants.

Selon le site de suivi des vols FlightAware, plus de 1 100 vols à l'intérieur, à l'entrée ou à la sortie des États-Unis ont été annulés à 23 heures (heure française) lundi, et plus de 5 000 retards ont été enregistrés. Plus de 900 vols du mardi ont déjà été annulés.

Près de la moitié de ces annulations concernent des vols de Southwest Airlines. La compagnie aérienne basée à Dallas, qui a connu un effondrement de ses opérations pendant les vacances, a annulé environ 12 % de son programme de lundi, soit quelque 480 vols, selon FlightAware.

Southwest Airlines n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Lundi matin encore, le PDG Bob Jordan exposait les mesures à prendre pour éviter que ne se reproduise l'effondrement de la compagnie aérienne pendant les fêtes de fin d'année.

American Airlines et la compagnie régionale SkyWest ont également connu de nombreux retards et annulations.

Un avertissement de tempête hivernale est en vigueur pour une grande partie du Texas, y compris la région de Dallas-Fort Worth, jusqu'à 6 heures du matin, heure centrale, le mercredi 2 février.

Exemptions de conditions météorologiques pour les voyageurs

Southwest Airlines a émis une dérogation aux conditions météorologiques hivernales dimanche et l'a étendue lundi à la mi-journée à une douzaine d'aéroports du Texas, de l'Oklahoma, du Tennessee, de l'Arkansas et du Kentucky. Les dernières dérogations s'appliquent aux voyages effectués entre le 30 janvier et le 1er février.

American Airlines a émis dimanche une dérogation pour l'aéroport international de Dallas-Fort Worth (DFW) qui s'applique aux voyages effectués du 29 janvier au 2 février.

Delta et United ont également émis des dérogations pour des raisons météorologiques. Leurs opérations de lundi n'ont pas été affectées de manière significative par les annulations.

Dallas Love Field a tweeté lundi que son équipe "se tient prête à traiter et à dégager les surfaces pour permettre des opérations en toute sécurité". DFW se préparait également au mauvais temps.

Les deux aéroports ont invité les voyageurs à vérifier le statut de leur vol auprès de leur compagnie aérienne avant de se rendre à l'aéroport.

Des conditions de conduite dangereuses

Les conditions météorologiques rendront également les routes dangereuses. Le National Weather Service avertit qu'il est possible qu'il y ait jusqu'à un demi-pouce de glace ou de grésil dans certaines parties du Texas. Une accumulation de glace est attendue dans au moins 15 États, selon le centre de prévision météorologique du National Weather Service.

"Si vous devez vous déplacer, ralentissez et faites preuve d'une extrême prudence, en particulier à l'approche des ponts et des viaducs", indique l'avertissement du Texas.

Il est conseillé aux automobilistes d'avoir une lampe de poche, de la nourriture et de l'eau dans leur véhicule en cas d'urgence. Pour en savoir plus sur ce qu'il faut emporter pour conduire en hiver, cliquez ici.

Image du haut : Les automobilistes de Dallas font face à des conditions hivernales. Crédit : KTVT

