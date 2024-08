- Plus d'argent pour les pompiers en Rhénanie-Palatinat

Pour l'acquisition de véhicules de déploiement et la rénovation des casernes de pompiers, l'État fournit plus de 13 millions d'euros aux pompiers de Rhénanie-Palatinat. "Pour renforcer davantage la sécurité dans l'État, il est crucial d'équiper nos pompiers avec le matériel le plus moderne", a expliqué le ministre de l'Intérieur Michael Ebling (SPD) à Mayence. Une caserne de pompiers bien équipée peut non seulement réagir plus efficacement et rapidement aux urgences, mais aussi gérer des situations plus complexes et dangereuses.

Presque neuf millions d'euros pour les véhicules de déploiement des pompiers

L'État fournit 8,78 millions d'euros aux communes, villes et districts, en tant que porteurs de tâches communales de protection contre l'incendie, secours général et défense civile, pour l'acquisition de 123 véhicules de déploiement des pompiers, selon le ministre. Cela comprend la promotion de véhicules avec échelles pivotantes, véhicules de secours et véhicules de reconnaissance des incendies de forêt.

Somme de millions pour de nouvelles mesures d'expansion et de rénovation

Un supplément de 2,5 millions d'euros est prévu pour de nouvelles mesures d'expansion et de rénovation dans un total de 14 casernes de pompiers, a annoncé Ebling. De plus, plus de deux millions d'euros seront fournis aux villes et districts indépendants, qu'ils pourront distribuer sous forme de subvention forfaitaire annuelle aux porteurs de tâches communales de leur district pour améliorer l'équipement.

