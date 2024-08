- Plus d'argent pour la protection des loups

Le gouvernement de l'État de Basse-Saxe vise à soutenir plus efficacement les éleveurs de bétail dans la protection de leurs troupeaux contre les loups à l'avenir. Les éleveurs de moutons et de chèvres ayant plus de dix animaux recevront une indemnité forfaitaire par animal à partir de 2025, à condition qu'ils aient déjà mis en place des mesures de protection contre les loups. Le montant de l'indemnité forfaitaire sera compris entre 40 et 60 euros, a déclaré le ministre de l'Environnement de Basse-Saxe, Christian Meyer (Les Verts). Ces indemnités forfaitaires réduiront la bureaucratie et pourront être utilisées, par exemple, pour l'entretien des clôtures.

Avant cela, le politique des Verts avait participé à une réunion du Forum de dialogue du loup. Dans ce comité, l'État, les municipalités, les associations de protection de la nature et les agriculteurs échangent leurs points de vue sur la gestion des loups. La ministre de l'Agriculture de Basse-Saxe, Miriam Staudte (Les Verts), était absente jeudi en raison de maladie.

Environ 8,9 millions d'euros ont été réservés pour des mesures préventives telles que des clôtures de protection et des chiens de garde pour 2025 et 2026. En 2023 et 2024, 7,5 millions d'euros étaient disponibles. Les éleveurs de chevaux et de bovins pourront également demander des fonds. Le parlement de l'État de Basse-Saxe doit encore approuver le projet de budget.

L'an dernier, le fonds de financement initialement prévu était déjà épuisé en été, ce qui a incité le ministère à augmenter le montant. En 2022, l'État a approuvé des fonds pour des mesures préventives totalisant 4,49 millions d'euros pour les éleveurs de bétail.

Selon l'Association des chasseurs de l'État, il y a maintenant 56 meutes de loups, trois paires de loups et deux loups solitaires vivant en permanence en Basse-Saxe. La population est en croissance.

