Plus d'Américains peuvent désormais obtenir de l'insuline pour 35 dollars

Sanofi rejoint les deux autres grands fabricants nationaux d'insuline en proposant des plafonds de prix ou des programmes d'épargne qui ramènent le coût des médicaments à 35 dollars pour de nombreux patients. Les trois fabricants réduisent également de manière drastique les prix de leurs produits.

Ces mesures ont été annoncées au printemps, mais certaines n'ont pris effet qu'au 1er janvier.

Depuis des années, les fabricants de médicaments sont critiqués pour avoir fortement augmenté le prix de l'insuline, dont la production est relativement peu coûteuse. Le coût corrigé de l'inflation du médicament a augmenté de 24 % entre 2017 et 2022, et les dépenses en insuline ont triplé au cours de la dernière décennie pour atteindre 22,3 milliards de dollars en 2022, selon l'American Diabetes Association.

Quelque 8,4 millions d'Américains dépendent de l'insuline pour survivre, et jusqu'à un patient sur quatre n'a pas pu payer son médicament, ce qui les a conduits à rationner les doses - parfois avec des ramifications fatales, selon l'association.

Le Congrès et les nouveaux acteurs du marché ont accru la pression sur les fabricants d'insuline pour qu'ils baissent leurs prix. Aujourd'hui, les assurés de Medicare ne paient pas plus de 35 dollars par mois pour chacune de leurs prescriptions d'insuline, grâce à la loi sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act), que les législateurs démocrates ont fait adopter par le Congrès en 2022.

Mais les fabricants de médicaments ont également dû faire face à des modifications du programme de rabais Medicaid qui leur auraient probablement coûté des centaines de millions de dollars chacun s'ils ne baissaient pas leurs prix de vente.

Prix plafond de 35 dollars

Sanofi a fixé un plafond mensuel de 35 dollars sur les frais à la charge des patients pour Lantus, son insuline la plus prescrite aux États-Unis, pour tous les patients bénéficiant d'une assurance commerciale à compter du 1er janvier. Il limite déjà le coût à 35 dollars pour tous les patients non assurés.

Novo Nordisk a lancé en septembre le programme MyInsulinRx, qui permet aux patients éligibles, y compris ceux qui ne sont pas assurés, de bénéficier d'un approvisionnement en insuline pour 30 jours au prix de 35 dollars. L'entreprise propose également une carte de réduction du ticket modérateur qui permet aux patients éligibles d'acheter ses produits d'insuline pour un montant compris entre 35 et 99 dollars, en fonction de leur couverture d'assurance maladie.

En mars, Eli Lilly a instauré un plafond mensuel automatique de 35 dollars sur les frais à la charge des assurés commerciaux qui achètent ses produits d'insuline dans les pharmacies de détail participantes. Les personnes non assurées peuvent télécharger la carte d'épargne du programme d'insuline de Lilly, qui leur permet d'obtenir le médicament pour 35 dollars par mois.

Les fabricants d'insuline sont plus enclins à plafonner les frais à la charge des patients en raison de la pression exercée par le public pour rendre les médicaments plus abordables et de l'arrivée de nouveaux concurrents, tels que Civica Rx, a déclaré Tim Lash, président du West Health Policy Center, qui se consacre à la réduction du coût des soins de santé. Civica Rx s'efforce de fabriquer et de vendre de l'insuline à un prix ne dépassant pas 30 dollars le flacon.

Les plafonds aideront également les trois entreprises à consolider leurs relations avec les patients.

"Le bénéfice auquel elles pourraient renoncer [en plafonnant les coûts] est relativement limité", a déclaré M. Lash. "La bonne volonté dont elles bénéficient est très importante.

Des millions d'euros économisés grâce aux remises accordées par Medicaid

Les trois entreprises réduisent également les prix de vente de bon nombre de leurs insulines, ce que les législateurs et les défenseurs des patients réclament depuis des années.

Sanofi a réduit le prix catalogue de Lantus de 78 %, à 96 dollars pour les stylos préremplis et à 64 dollars pour le flacon de 10 millilitres à partir du 1er janvier. Sanofi a réduit de 70 % le prix catalogue de son insuline à action rapide Apidra.

Novo Nordisk a réduit le prix de plusieurs de ses flacons d'insuline et stylos préremplis, dont NovoLog, Novolin et Levemir, jusqu'à 75 % à compter du 1er janvier. Le nouveau prix de vente de NovoLog est de 72 dollars par flacon et de 140 dollars pour le stylo FlexPen.

Eli Lilly a déclaré qu'il réduirait de 70 % les prix de liste de Humalog, son insuline la plus couramment prescrite, et de Humulin d'ici à la fin de 2023. Humalog aura désormais un prix de liste de 66 dollars par flacon.

Ces mesures ont été soigneusement planifiées et permettront aux entreprises d'économiser des centaines de millions de dollars par an, selon les experts. En effet, la loi de 2021 sur le plan de sauvetage américain (American Rescue Plan Act) a apporté une modification majeure aux remises que les fabricants de médicaments versent chaque année aux programmes Medicaid des États, modification qui est entrée en vigueur le 1er janvier.

La remise est basée sur l'augmentation du prix catalogue d'un médicament par rapport à l'inflation et sur l'importance des remises accordées sur le marché commercial. Jusqu'à présent, cette remise était plafonnée à 100 % du prix moyen du fabricant du médicament, qui est une approximation de son prix de liste.

Mais ce plafond a disparu le 1er janvier, de sorte que la ristourne peut désormais être supérieure au montant que le fabricant reçoit de Medicaid pour le médicament. Selon IQVIA, une société d'analyse et de recherche, environ 15 à 20 % des médicaments de marque ont atteint le plafond.

En réduisant les prix de vente de Humalog et Humulin, Eli Lilly pourrait éviter de devoir payer 430 millions de dollars supplémentaires en remises à Medicaid en 2024, a déclaré Spencer Perlman, directeur de la recherche sur les soins de santé chez Veda Partners, un groupe de consultants qui fournit des analyses politiques aux investisseurs institutionnels. En outre, Eli Lilly pourrait tirer 85 millions de dollars de bénéfices supplémentaires de Medicaid en raison de la manière dont la formule de remboursement est conçue.

Novo Nordisk pourrait éviter environ 350 millions de dollars de nouveaux rabais et gagner près de 210 millions de dollars de plus sur NovoLog et Levemir. Sanofi, quant à lui, pourrait éviter 560 millions de dollars de rabais et gagner 200 millions de dollars supplémentaires sur le Lantus.

Interrogée sur les remises accordées par Medicaid, Novo Nordisk a déclaré que les changements de prix entraînaient plusieurs exigences opérationnelles et affectaient plusieurs services de l'entreprise, raison pour laquelle ils ont été mis en œuvre le 1er janvier.

Sanofi a déclaré qu'elle revoyait ses stratégies de prix et d'accès afin de trouver un équilibre entre l'accessibilité financière pour les patients et la possibilité pour l'entreprise de continuer à investir dans l'innovation.

Eli Lilly a répondu qu'elle avait pris en compte de multiples facteurs - notamment les changements sur le marché, la législation et les réglementations - pour déterminer le bon moment pour baisser les prix de liste d'une manière qui soit abordable pour les patients et qui garantisse que l'entreprise puisse continuer à exploiter une activité durable dans le domaine de l'insuline qui permette de continuer à fournir le médicament à Medicaid à un coût faible, voire nul.

Si les fabricants de médicaments ont été si durement touchés, c'est parce qu'ils ont tous augmenté le prix de leurs insulines et qu'ils accordent d'importantes remises aux gestionnaires des prestations pharmaceutiques afin que leurs produits soient couverts par les régimes d'assurance.

"Avant les baisses de prix, les prix de ces anciennes insulines étaient beaucoup plus élevés qu'il y a 30 ans, lorsqu'elles ont été lancées sur le marché, et elles bénéficiaient d'importantes remises", a déclaré M. Perlman.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com