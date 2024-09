- Plumes de fumée massives après un incendie dans une usine chimique - Alerte émise

Suite à un important incendie dans l'usine de Duisburg du groupe Grillo, un épais nuage de fumée noire a envahi la partie nord de la ville, se déplaçant plus tard vers Oberhausen. Les autorités ont émis une alerte publique, invitant les résidents à rester à l'intérieur, à fermer les fenêtres et les portes par mesure de sécurité.

Le chef des pompiers de Duisburg, Oliver Tittmann, a annoncé le feu vert en soirée. Des tests préliminaires ont montré que tous les niveaux étaient bien en dessous des limites dangereuses. Les alertes ont été émises par précaution. Cependant, Tittmann a ajouté que les opérations de lutte contre l'incendie avec des moyens importants se poursuivraient toute la nuit.

Le sulfate de zinc, "non substance nocive"

Ulrich Grillo, PDG de l'entreprise, a déclaré à l'agence de presse allemande qu'actuellement, il n'y avait pas de danger provenant du nuage de fumée. Le sulfate de zinc, fabriqué à Duisburg, joue un rôle crucial en tant que produit chimique de base dans les industries du papier et des textiles, et sert même de complément alimentaire, selon Grillo. Il l'a considéré comme une substance non nocive.

L'incendie a pris naissance dans l'usine de sulfate de zinc de l'entreprise pour des raisons inconnues. Les flammes ont été détectées à 16h20. Alors que les pompiers ont commencé à éteindre l'incendie, le toit de l'atelier de production a également pris feu, a confirmé Grillo.

L'entreprise n'a signalé aucun décès. Le service des pompiers de Duisburg a signalé une personne blessée qui a reçu des soins médicaux des services de secours.

Un effort important avec 250 personnes

L'incendie a représenté un défi important pour le service des pompiers. 250 personnes ont été déployées, a déclaré Tittmann en soirée. Les services de pompiers voisins ont aidé à éteindre l'incendie. La police a bloqué les routes menant au site de l'incendie pour permettre aux pompiers de travailler sans entrave, a révélé un porte-parole de la police.

Les pompiers ont porté des équipements de protection lourde pendant une partie de l'opération d'extinction. Ils ont signalé une importante production de fumée accompagnée de "fumée caustique". De plus, le service des pompiers a utilisé un drone pour survoler l'usine chimique depuis le ciel tout en refroidissant les réservoirs et les tuyaux au besoin, a informé Tittmann.

L'usine, qui emploie environ 400 personnes, a été évacuée. Dans les prochains jours, l'entreprise devra décider si et combien de temps la production sera interrompue, a précisé Grillo. La circulation des passagers sur l'autoroute urbaine de Duisburg a été momentanément restreinte par la fumée, selon le service des pompiers.

Le groupe Grillo emploie environ 1 400 personnes dans six sites de production.

L'incendie initial s'est produit dans l'usine de sulfate de zinc, une substance considérée comme sûre par le PDG d'Ulrich Grillo. Alors que la fumée dense de l'incendie se propageait, le chef des pompiers Oliver Tittmann a mentionné que malgré le feu vert, les opérations de lutte contre l'incendie se poursuivraient avec des moyens importants en raison de la présence de fumée caustique.

Lire aussi: