- Pluie, vent et nuages vendredi

Vendredi, le soleil se fait rare à Berlin et dans le Brandebourg. Le service météorologique allemand prévoit de la pluie, des nuages et des vents forts. Cependant, les températures augmenteront pour atteindre 23 à 27 degrés.

Dans la première moitié de la journée, il y aura initialement beaucoup de nuages dans le ciel. Vers midi, la pluie viendra du nord, se propageant jusqu'à Berlin et plus au sud dans l'après-midi. Cela sera accompagné de vents modérés, avec des rafales occasionnelles. La nuit, le ciel nuageux libérera encore quelques averses. Le vent sera léger et il fraîchira à 16 à 12 degrés.

Durante le week-end, le soleil fera plus souvent son apparition. Samedi sera nuageux par endroits et sec. Les températures augmenteront pour atteindre 24 à 27 degrés. Le vent sera léger à modéré en début de journée, mais il se renforcera avec des rafales en fin d'après-midi, pour redevenir plus faible en soirée. Les températures minimales nocturnes seront comprises entre 16 et 12 degrés.

Dimanche sera similaire, avec le soleil parfois caché par les nuages. Il ne pleuvra pas. Le vent sera léger à modéré. Les températures atteindront un maximum de 24 à 28 degrés.

En revanche, le week-end prochain, la région de Potsdam devrait bénéficier de plus de soleil. Heureusement, les températures à Potsdam le samedi sont attendues pour augmenter, atteignant 24 à 27 degrés.

