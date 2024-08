- Pluie étoilée: carte montrant la clarté du ciel près de chez vous

Mi-été est la saison des pluies de météores: Mi-août apporte la légendaire pluie de météores des Perséides, offrant à l'œil nu des étoiles filantes innombrables. Cette année, la pluie de météores sera le mieux observée pendant les premières heures du matin des nuits de lundi et mardi de la semaine prochaine. Avec un ciel clair, les observateurs peuvent s'attendre à voir une étoile filante traverser le ciel toutes les deux minutes.

Pluie de météores pour les hiboux de nuit et les lève-tôt

Les premières Perséides apparaissent dans le ciel dès la fin juillet. Leur nombre augmente avant d'atteindre leur pic l'après-midi du lundi prochain - précisément quand il fait jour en Allemagne. Cependant, selon la Société astronomique allemande et la Maison de l'astronomie de Heidelberg, 20 à 30 météores par heure seront encore visibles pendant les nuits autour du pic, de dimanche à lundi et de lundi à mardi.

Carte: Combien le ciel est-il clair là où vous êtes

Trace vers la constellation de Persée

Les météores d'août marquent une date fixe dans le calendrier astronomique pour les amateurs de météores. Les Perséides sont la seule importante pluie de météores de l'été et l'une des plus prolifiques. Elles sont nommées d'après la constellation de Persée, d'où elles semblent émaner - un point que les astronomes appellent le radiant.

Les météores sont faits de poussière de comète

En réalité, les météores viennent des environs immédiats de la Terre. Chaque année, entre mi-juillet et fin août, notre planète traverse un nuage de minuscules particules laissées par la comète 109P/Swift-Tuttle découverte en 1862 sur son orbite autour du soleil.

Lorsque la Terre rencontre la trace de poussière cosmique de cette comète, qui revient tous les 133 ans, les particules de poussière de comète souvent de la taille d'une tête d'épingle entrent dans l'atmosphère de la Terre à 60 kilomètres par seconde - soit 216 000 kilomètres par heure. À une altitude de 80 à 100 kilomètres, ces petites particules créent les phénomènes lumineux que nous appelons météores. Ce ne sont pas les particules elles-mêmes qui brillent, mais l'air qui les entoure, chauffé par friction.

Les météores plus gros brillent comme des étoiles et des planètes très brillantes. Encore plus brillants, mais aussi beaucoup plus rares, sont les fameuses boules de feu. Ces météores spectaculaires laissent souvent une trace colorée et lumineuse derrière eux.

Pas d'équipement spécial nécessaire

Il n'est pas nécessaire d'avoir un équipement spécial pour observer les Perséides - un transat ou un matelas de camping et une bonne vue tout autour suffit. Les jumelles ou les télescopes sont même des obstacles pour repérer les météores qui brûlent rapidement, car leur champ de vision est trop petit pour les traversées rapides du ciel.

Les meilleures occasions d'observation se trouvent loin des villes polluées par la lumière. Ceux qui veulent photographier la pluie de météores doivent utiliser un objectif grand-angle, fixer l'appareil photo sur un trépied et choisir une exposition longue.

Le spectacle époustouflant de "La pluie d'étoiles" se produit pendant la pluie de météores des Perséides, où de minuscules particules d'une comète créent des traits lumineux dans le ciel nocturne. Despite

Lire aussi: