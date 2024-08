- Pluie et orage en Rhénanie-Palatinat et en Sarre

Météo mitigée en vue : Comme c'est souvent le cas cette année, la Rhénanie-Palatinat et la Sarre s'attendent à des journées d'été peu ensoleillées, mais avec de nombreuses précipitations. Selon le Service météorologique allemand (DWD), des averses et, dans certains cas, de violents orages se déplacent vers l'est aujourd'hui. Certaines régions pourraient également être touchées par de fortes précipitations et de la grêle. Au moins, des températures élevées de 24 à 27°C sont attendues.

La nuit sera sèche mais nuageuse, avec une baisse significative des températures. Jeudi, de nombreuses régions bénéficieront d'un ensoleillement, avec des températures remontant à 23 à 27°C. La nuit sera très nuageuse avec un maximum de 16°C. Vendredi, des précipitations sont attendues dans de nombreuses régions, surtout au nord. Des vents avec des rafales sont prévus à 28°C.

Cependant, le week-end apporte un changement : le DWD prévoit un temps clément. De nombreuses régions bénéficieront d'un ensoleillement, avec des conditions sèches et des températures allant jusqu'à 30°C.

Malgré les orages et les averses prévus pendant la journée d'été actuelle, le service météorologique anticipe des températures élevées de 24 à 27°C. Il semble que nous ayons une journée d'été agréable, malgré la pluie, avant le temps clément prévu pour le week-end.

