- Pluie de météores des Perséides avant le maximum

Les astronomes peuvent se réjouir à l'approche de spectacle spectaculaire dans les nuits à venir, sous réserve de conditions météorologiques favorables. Les Perséides, l'une des pluies de météores les plus célèbres, atteindront leur pic lundi soir. Cependant, ils peuvent être observés avant et après cette période, bien que pas en aussi grand nombre, selon Uwe Pilz, président de l'Association des Astronome basée à Bensheim, en Allemagne.

Petit bémol

Lundi soir, les météores auront une forte concurrence de la lune. "Ce moment n'est pas particulièrement favorable pour l'observation : la lune se couchera seulement autour de 11 pm", a déclaré Pilz. Le radiant, ou le point d'où proviennent les Perséides, sera le plus haut à la fin de la nuit. "Je recommande donc d'observer pendant la deuxième moitié de la nuit." Depuis un endroit sombre, on peut s'attendre à voir 20 à 30 météores par heure. Dans le ciel matinal, la constellation de Persée, d'où semblent émerger les Perséides, se trouve à l'est. "Les Perséides donnent leur représentation annuelle. Dans des conditions optimales, on peut s'attendre à voir une étoile filante toutes les deux à trois minutes", note également la Société Max Planck.

D'où viennent les météores ?

Leur véritable cause est que la Terre, dans son orbite autour du soleil, traverse l'orbite de la comète 109P/Swift-Tuttle et rencontre les particules qu'elle a perdues. Ces particules brûleront ensuite comme des météores brillants lorsqu'elles entreront dans l'atmosphère de la Terre. La Société Max Planck décrit ce processus comme suit : "Les comètes qui orbitent autour du soleil sur des orbites périodiques perdent de la masse au fil du temps. Selon les lois de la mécanique céleste, les particules du noyau restent presque sur la même trajectoire. Lorsque la Terre traverse l'orbite de la comète, elle est soumise à un bombardement de débris."

De bonnes chances pour des cieux clairs

Pour le début de la semaine, avec le pic lundi, les chances de voir des météores sont assez bonnes dans de nombreuses parties de l'Allemagne, selon le service météorologique allemand d'Offenbach. Les chances sont mitigées pour les nuits de samedi à dimanche. Samedi soir, il y aura encore des nuages plus épais dans le nord et l'est, tandis que les chances seront meilleures dans le sud. Dimanche soir, les nuages pourraient obstruer la vue au nord de Münsterland et de la Haute-Lusace. Cependant, il devrait se dégager vers le sud, et en Bavière et en Bade-Wurtemberg, il fera clair.

La nuit de lundi, avant le pic, les chances sont bonnes, sauf pour la côte de la mer Baltique et le Nord-Frise. Les températures seront également convenables pour être à l'extérieur. Lundi soir, des averses et des orages, et donc aussi des nuages, sont attendus dans la Rhénanie-Palatinat, en Bade-Wurtemberg et dans les Alpes. Cependant, ceux-ci pourraient se dissiper pendant la nuit. "Sinon, il fera mostly clear and cloudless." La nuit de mardi à mercredi ne devrait pas être aussi bonne pour le moment.

