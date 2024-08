plongez dans les profondeurs de la Gamescom et découvrez de véritables trésors de jeu

Gamescom est le plus grand événement de jeux vidéo au monde, où les développeurs présentent leurs sorties les plus importantes. Derrière ces succès se trouvent des équipes de personnes et des investissements substantiels. Cependant, Gamescom met également en avant des jeux moins connus avec de petits budgets mais une immense créativité. La foire couvre une superficie massive de 1 500 mètres carrés et présente plus de 170 jeux de 37 pays, offrant une grande diversité de genres. ntv.de partage pourquoi visiter la zone Indie en vaut la peine.

Trente Oiseaux

Trente Oiseaux est un jeu de puzzle narratif se déroulant sur des lanternes rotatives. Ça a l'air difficile, n'est-ce pas ? La bande-annonce présente Zig, le protagoniste, qui explore un monde vaste inspiré de l'art perse, avec chaque bord menant à une nouvelle région de lanterne. Votre but est d'aider Zig à sauver la déesse-oiseau disparue, Simurgh. Essayez le jeu à Gamescom et ajoutez-le à votre liste de souhaits Steam pour 2025.

Chaos des Chiens

Ce jeu est fou et sûr de provoquer des cauchemars chez les propriétaires de chiens. Dans Chaos des Chiens, les joueurs incarnent un coussin chien mignon, visant à semer le chaos dans la maison de leur propriétaire. Plus vous créez de désordre, plus vous gagnez de points.

Dénombrement d'Hiver

Dénombrement d'Hiver est une aventure de survie sur une souris qui retourne chez elle dans les bois pour trouver sa maison détruite et sa tante Mimi disparue. Trouvez des ressources, réparez la maison et faites face aux températures glaciales. Malgré son animation adorable, Dénombrement d'Hiver a son côté sombre, avec des dangers qui se cachent dans la forêt. Jouez au jeu au stand Indie ou au stand Xbox.

Adieu Séoul

La zone Indie présente également des titres plus sérieux. Adieu Séoul est une aventure de puzzle narrative qui tourne autour de l'espoir et du courage dans une ville en ruine. Le jeu Rion pré-apocalyptique doit découvrir un secret, avec le style de pixel art atmosphérique comme principale caractéristique.

Histoires de Morriton Manor

Les Rocketbeans ont revitalisé les "jeux de société" grâce à leur chaîne YouTube. Tandis que la version en direct repose sur l'imagination des participants, Morriton Manor Stories: Nordic Whispers a une base visuelle. Le studio allemand combine des éléments traditionnels de "jeux de société" comme les jets de dés et le développement de personnages avec une fonction photo pour enregistrer et revisiter les solutions de puzzle.

Navigateur d'Ombre

Optiquement et mécaniquement, Navigateur d'Ombre est probablement l'un des jeux les plus stupéfiants et purs au stand. Navigateur d'Ombre est une sorte d'esprit qui ne peut se déplacer qu'à l'obscurité et doit naviguer à travers divers niveaux. Ce jeu de plateforme 3D intègre des éléments de lumière, d'ombre et d'animation directement dans son gameplay. Sautez d'ombre en ombre en utilisant des objets en mouvement, des personnes ou des changements météorologiques pour progresser. Cela peut être assez difficile, car de nombreux aspects subtils doivent être découverts en premier.

Revanche Rétro

Les fans de Revanche Rétro adoreront ce jeu d'action-aventure. Dans ce jeu, la Ronin Tomoe féminine vise à mettre fin à la tyrannie du Shogun Akechi. La twist ? Le jeu est dépourvu de mort et de violence. Tomoe doit désarmer les opposants avec des contre-attaques bien synchronisées. Cela s'est avéré plus difficile que prévu. Le jeu a également un ton humoristique et des scènes amusantes.

Bavardages de Taverne

Partie 1 : Bavardages de Taverne est un jeu de "jeux de société" visuel lourd en texte se déroulant dans un monde fantastique. Cependant, vous ne jouez pas en tant qu'aventurier ; au lieu de cela, vous expérience le jeu du point de vue du tenancier de taverne. Votre travail consiste à discuter avec les aventuriers, écouter leurs histoires, apprendre de nouveaux ragots et les envoyer sur de nouvelles quêtes. Vous pouvez également soutenir les aventuriers avec des potions magiques.

Propriétaire de Taverne

Partie 2 : Cette fois, vous êtes le propriétaire de taverne dans un monde médiéval fantastique. Perdre le contrôle apportera des problèmes, pas seulement logistiquement ; cela vous défiera également de faire fonctionner une taverne prospère, de l'étendre et de gérer les invités non désirés ou les bagarres de bar dans cette simulation de gestion.

Les visiteurs de la zone Indie à Gamescom pourront essayer des jeux comme Adieu Séoul, une aventure de puzzle narrative avec une atmosphère esp

