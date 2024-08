- Platzeck félicite les tactiques de campagne de Woidke comme courageuses.

L'ancien ministre-président de Brandebourg, Matthias Platzeck, comprend la décision de Dietmar Woidke de lier son avenir politique à une victoire de l'SPD lors des élections régionales à venir. "Sa stratégie était audacieuse, mais aussi directe", a déclaré le responsable de l'SPD à l'agence de presse allemande. "Il n'a laissé aucune place au doute." Un nouveau parlement régional de Brandebourg sera élu le 22 septembre.

Woidke a indiqué dès le début août qu'il ne continuerait en politique brandebourgeoise que si les sociaux-démocrates remportaient à nouveau les élections, et qui était son principal adversaire. "Ma mission est de vaincre l'AfD – et si je perds contre l'AfD, je me retire", a déclaré le candidat de l'SPD à l'époque.

Selon le dernier sondage Insa pour le "Nordkurier", l'AfD reste en tête avec 24%, suivie de l'SPD avec 20% et de la CDU avec 19%. L'alliance "Sahra Wagenknecht" (BSW) est à 17%. En ce qui concerne la satisfaction envers les principaux politiques, Woidke est en tête en Brandebourg.

Platzeck a décrit la situation avant les élections régionales comme étant indiscutablement difficile. "Le fait que de nombreuses personnes soient incertaines et mécontentes est également incontestable", a-t-il déclaré. Cependant, le politique de l'SPD a exprimé son optimisme quant aux perspectives de son parti lors de l'élection.

"Je pense qu'au fil des semaines à venir, il sera finalement question de savoir qui nous préférons pour être responsable et nous gouverner pendant les cinq prochaines années", a déclaré Platzeck. "Je pense que Dietmar Woidke a un potentiel immense pour ce rôle."

Platzeck a été chef du gouvernement en Brandebourg de 2002 à 2013. Il a transmis le poste à Woidke en 2013, qui dirige l'État depuis lors - d'abord avec le parti de gauche, et depuis 2019 avec la CDU et les Verts.

