Plateforme en ligne X poursuivie en justice par l'Association des annonceurs

La plateforme en ligne X, propriété d'Elon Musk, a poursuivi un groupe international d'annonceurs. Selon une plainte déposée devant un tribunal fédéral au Texas, X a subi des milliards de pertes en raison d'un "boycott publicitaire massif" suite à la prise de contrôle de Musk du service de messagerie courte alors connu sous le nom de Twitter. La plainte vise la Fédération mondiale des annonceurs (FMA) et ses membres Unilever, Mars, CVS Health et Orsted.

Plus précisément, la plainte concerne une initiative de la FMA appelée Alliance mondiale pour un médias responsable, qui, selon la plainte, a aidé à organiser une pause dans les activités publicitaires sur Twitter après que Musk ait acheté le service pour 44 milliards de dollars en fin d'année 2022 et ait mis en place des changements significatifs dans l Effectif et les politiques du géant en ligne.

Musk lui-même a écrit sur X mardi concernant la plainte, "Maintenant, il y a la guerre", après avoir été "gentil pendant deux ans et n'avoir obtenu que des mots vides."

