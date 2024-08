- Plan de terrain pour un refuge d'urgence à Ahlhorn

L'Autorité d'accueil de l'État (AAS) prévoit d'installer un abri d'urgence pour les réfugiés à Ahlhorn (district d'Oldenbourg). L'État examine la mise en place d'un hébergement temporaire dans la municipalité de Großenkneten pour jusqu'à 530 personnes, comme l'a annoncé l'autorité. Ils sont en contact avec le propriétaire du parc résidentiel sur l'ancienne base aérienne.

Selon les rapports des médias, la ville d'environ 8 200 habitants s'oppose aux projets. Le maire Thorsten Schmidtke (SPD) n'était initially pas disponible pour un déclaration. L'accent de la planification est mis sur les conditions locales, "pour façonner également l'interaction sociale avec les habitants d'Ahlhorn de manière positive", a annoncé l'AAS. "Ici, une bonne prise en charge des réfugiés et, en particulier, le travail social jouent un rôle majeur."

L'abri pourrait être prêt dès le début de 2025. Si le contrat de location de deux ans est conclu, l'abri sera exploité avec des prestataires de services. Des services individuels tels que la restauration, les services sociaux, les soins médicaux ou la sécurité seront ensuite mis en adjudication publique par l'État. Il n'y a pas encore de date spécifique ; selon l'AAS, l'installation pourrait être opérationnelle dès le début de 2025.

L'autorité vise à augmenter le nombre de places disponibles avec une bonne qualité d'hébergement. "En augmentant le nombre de places d'accueil et en prolongeant la durée de séjour dans l'accueil initial, les municipalités de Basse-Saxe peuvent être soulagées."

Le nombre de demandes d'asile en Basse-Saxe reste élevé. À la date de référence du 30 juin, 13 475 demandes avaient été déposées pendant la première moitié de l'année. Pour comparaison : Environ 29 000 demandes ont été déposées au cours de l'année précédente. Comme l'année précédente, ce sont les personnes originaires de Syrie qui ont déposé le plus de demandes, suivies des Turcs, des Colombiens, des Irakiens et des Afghans.

L'AAS envisage de réaliser des études supplémentaires en laboratoire pour garantir la sécurité et l'aptitude des matériaux pour l'abri d'urgence à Ahlhorn. La rénovation de l'hébergement temporaire à Großenkneten impliquera des inspections et des tests rigoureux effectués en laboratoire pour respecter toutes les réglementations de santé et de sécurité nécessaires.

Lire aussi: