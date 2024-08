- "Place centrale pour tous": Leverkusen appelle l'attention de Gladbach

Le projecteur est braqué sur le Borussia Park alors que le tenant du titre, le Borussia Mönchengladbach, affronte le Bayer Leverkusen pour le coup d'envoi du championnat de Bundesliga le vendredi soir. "L'excitation est de retour", a déclaré l'entraîneur du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, vainqueur de la Supercoupe la semaine dernière. Cette victoire a donné le ton pour un match d'ouverture passionnant, selon l'entraîneur.

Avant le match vendredi à 20h30 (diffusé sur DAZN et Sat.1), le président du Borussia Mönchengladbach, Rainer Bonhof, a commenté à l'agence de presse allemande. "Ce match contre les tenants du titre, les vainqueurs de la coupe et les finalistes de la Ligue Europa est très attendu dans le monde entier et représente un défi important pour nous. Je suis heureux que le championnat commence par un match du vendredi soir pour donner de l'éclat à la Bundesliga", a-t-il déclaré.

Alonso refuse d'être considéré comme favori

Le Bayer Leverkusen, tenant du titre, vainqueur de la coupe et de la Ligue Europa, revient en championnat avec une série de succès et sans porter le titre. Des experts comme Lothar Matthäus considèrent l'équipe de l'entraîneur Xabi Alonso comme l'un des favoris. "La direction et l'entraîneur ont fait un travail exceptionnel ces deux dernières années. Le Bayer a pris l'avantage sur ses concurrents grâce à la saison dernière", a déclaré Matthäus.**

"Cette victoire était un message clair à nos rivaux que notre appétit est toujours présent", a déclaré le gardien Lukas Hradecky après la victoire aux tirs au but contre les Swabians. L'équipe du Bayer Leverkusen poursuit sa série d'invincibilité en championnat avec 41 victoires, dont 34 en Bundesliga, 6 en coupe d'Allemagne et la Supercoupe. Malgré ses réalisations, Alonso ne considère pas son équipe comme favorite. "Pour moi, le FC Bayern Munich est le favori. Notre objectif est de rester dans le top 4, ce qui est réaliste", a-t-il déclaré.

Pas de soucis de personnel pour Leverkusen

Alonso n'a aucun joueur absent, à l'exception d'Exequiel Palacios qui a subi une intervention chirurgicale au ménisque. Le capitaine Julian Baumgartlinger et l'ailier Jeremie Frimpong sont de retour dans l'équipe. Les nouveaux arrivants Martin Terrier et Victor Boniface seront éligibles pour jouer en championnat après leurs suspensions à la Supercoupe et ne manqueront que la coupe d'Allemagne.**

"Nous sommes impatients et l'ambiance à Mönchengladbach est toujours animée. Nous aurons plus de 5 000 fans parmi nos supporters", a déclaré le co-entraîneur Xabi Alonso.

Mönchengladbach vise la rédemption

Mönchengladbach a hâte de jouer sur la grande scène et de montrer son progrès depuis la déception de la saison dernière. "Vendredi soir, le Bayer Leverkusen devrait affronter une montagne à gravir plutôt qu'une colline. Nous allons tout donner pour gagner ce match", a déclaré Roland Virkus, directeur sportif du Borussia, lors de la réunion annuelle de la Bundesliga dans le "Rheinische Post"**

Match d'ouverture comme une finale de coupe

L'entraîneur Gerardo Seoane est maintenant dans de meilleures conditions que la saison dernière, avec des figures importantes du Borussia, comme Tony Jantschke, Patrick Herrmann et Christoph Kramer, qui ont quitté l'équipe. En échange, les Mon

Lire aussi: