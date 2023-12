Pita Taufatofua : Le père du porte-drapeau olympique est rentré sain et sauf après une "grande aventure".

En début de semaine, M. Taufatofua, qui a acquis une grande notoriété après avoir été le porte-drapeau de son pays aux Jeux olympiques d'été et d'hiver, a déclaré à CNN qu'il n'avait "aucune idée" de l'endroit où se trouvait son père, âgé de 74 ans, à la suite de l'éruption massive du volcan sous-marin Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai.

Mais vendredi, son père a franchi la porte de la maison familiale de Taufatofua sur l'île principale de Ha'apai - "brûlé par le soleil et fatigué", mais sain et sauf après une "grande aventure", a déclaré l'athlète olympique dans un post Instagram vendredi.

Taufatofua a déclaré que son père avait embarqué sur un bateau de la marine au lendemain du tsunami, apportant son soutien aux opérations de sauvetage et de première intervention sur l'île principale de Ha'apai avant de quitter le bateau pour "effectuer des relevés et apporter son aide" sur les îles extérieures.

Après près d'une semaine de travail en première intervention, l'homme de 74 ans a reçu un petit bateau qui l'a ramené à Ha'apai et à la maison familiale, à la grande surprise de sa famille.

"Il voulait retourner directement travailler avec la communauté", a posté M. Taufatofua sur Instagram, à côté d'une photo de son père sur le canapé, vendredi.

"La famille n'a pas voulu le laisser faire et le voilà sain et sauf en train de se reposer. Il va avoir besoin de son énergie pour aider Ha'apai dans ses efforts de rétablissement au cours des jours, semaines et mois suivants."

Elon Musk évalue les possibilités d'aide

Taufatofua a déclaré que son père avait parlé des "dégâts et de la dévastation" dans certaines des îles extérieures du pays, faisant écho aux mises à jour fournies par le gouvernement tongien mardi.

Dans sa première mise à jour officielle depuis l'éruption de samedi, le gouvernement des Tonga a confirmé la mort de trois personnes et plusieurs autres blessés.

Le Premier ministre Siaosi Sovaleni a ajouté que le "panache de champignons volcaniques" s'étendait à l'ensemble des quelque 170 îles du pays - dont 36 sont habitées - et qu'il avait un impact sur l'ensemble de la population, qui compte plus de 100 000 personnes.

L'éruption aurait privé les Tonga d'une connectivité internet complète pendant un mois, ce qui a conduit Taufatofua - qui a créé une page de collecte de fonds GoFundMe pour aider les personnes les plus touchées par le tsunami - à demander l'aide d'Elon Musk, PDG de Tesla et de SpaceX.

"Hey @ElonMusk, nous, les Tongiens, avons été frappés par un volcan et un tsunami... suivis d'une absence de communication", a tweeté M. Taufatofua mercredi.

"Y a-t-il une chance que nous puissions emprunter ton wifi ? #starlink"

Division de SpaceX, Starlink utilise des satellites en orbite basse pour "fournir un internet haut débit à faible latence" dans le monde entier, selon son site internet.

En réponse au rapport de Reuters concernant la panne d'internet à Tonga, Musk a tweeté vendredi : "Les habitants de Tonga pourraient-ils nous faire savoir s'il est important que SpaceX envoie des terminaux Starlink ?"

Plus tôt dans la journée de vendredi, le député néo-zélandais Shane Reti a tweeté une image d'une lettre adressée à Musk - datée du 17 janvier - lui demandant s'il pouvait fournir "des communications internet Starlink urgentes aux fonctionnaires et au bon peuple de Tonga en ce moment de besoin".

Après avoir été informé du tweet du Dr Reti par un autre utilisateur, Musk a répondu que "c'est une chose difficile à faire pour nous en ce moment".

"Nous n'avons pas assez de satellites avec des liaisons laser et il y a déjà des géosatellites qui desservent la région de Tonga. C'est pourquoi je demande une confirmation claire".

CNN a contacté SpaceX pour obtenir un commentaire.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com