Pita Taufatofua : GoFundMe créé par le porte-drapeau olympique des Tonga recueille plus de 310 000 dollars

Largement connu pour arborer son torse huilé lors des cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques d'été et d'hiver, M. Taufatofua a créé une page de collecte de fonds GoFundMe, que CNN a vérifiée, le lundi suivant la catastrophe.

Selon la page GoFundMe, les fonds iront "à ceux qui en ont le plus besoin" ainsi qu'à la réparation des infrastructures, des écoles et des hôpitaux qui ont été endommagés.

"Comme vous le savez tous, un important tsunami provoqué par une éruption volcanique a dévasté les Tonga [...]. Nous sollicitons vos dons pour aider notre royaume insulaire", peut-on lire sur la page de collecte de fonds. "Votre aide et votre soutien en ces temps difficiles sont très appréciés.

Qualifiant l'éruption de "catastrophe sans précédent", le Premier ministre tongien Siaosi Sovaleni a ajouté qu'un "panache de champignons volcaniques" s'était étendu à l'ensemble des quelque 170 îles du pays - dont 36 sont habitées -, affectant l'ensemble de la population, qui compte plus de 100 000 personnes.

Athlète de taekwondo et de ski de fond, Taufatofua a posté mercredi sur Instagram qu'il n'avait toujours pas de nouvelles de son père, le gouverneur de Haapai, qui se trouvait sur l'île principale de Tongatapu au moment de l'éruption.

Taufatofua, a ajouté dans le post, cependant, que leur maison familiale sur l'île de Haapai est toujours debout.

"Nous venons d'apprendre que notre famille sur l'île principale de Haapai est saine et sauve et que notre maison de Ha'apai, 'Fuino', est toujours debout ! Elle a plus de 100 ans et a traversé de nombreux cyclones et maintenant un tsunami", a écrit Taufatofua.

"Je n'ai toujours pas de nouvelles de mon père ni de notre famille à Kotu et dans les îles basses environnantes.

Un héros olympique

Taufatofua a représenté les Tonga en taekwondo aux Jeux olympiques d'été de 2016 à Rio de Janeiro et en ski de fond aux Jeux olympiques d'hiver de PyeongChang en 2018.

Mais ce qui l'a rendu viral, ce sont les images de lui lors de la cérémonie d'ouverture de 2016, torse nu, huilé et portant une natte traditionnelle tongienne autour de la taille tout en agitant le drapeau de son pays. Deux ans plus tard, en Corée du Sud, bravant le froid, Taufatofua a récidivé.

Et aux Jeux olympiques d'été de 2020 à Tokyo, Taufatofua a de nouveau ravi ses fans, apparaissant torse nu et huilé avec le drapeau des Tonga, mais avec un co-porte-drapeau, Malia Maile Paseka, qui a participé au taekwondo.

Taufatofua s'est entraîné au taekwondo tout en essayant de se qualifier pour les Jeux de 2020 en kayak de vitesse, un sport qu'il a choisi en hommage à ses ancêtres et pour des raisons environnementales.

"Je veux sensibiliser les gens aux océans, à notre planète et leur faire comprendre que ce qui arrive à notre planète est quelque chose dont nous devons tous être conscients", a déclaré Taufatofua à Amanda Davies de CNN Sports.

"J'adore être sur l'océan, en mer. C'est un sport qui me passionne. Je ne l'ai pas encore appris, mais cela m'excite en même temps".

Cependant, il n'a pas réussi à se qualifier en kayak de sprint, ce qui signifie qu'il n'a concouru qu'en taekwondo.

Néanmoins, Taufatofua est entré dans l'histoire en devenant la première personne à avoir participé à trois Jeux olympiques consécutifs depuis l'introduction des Jeux olympiques d'hiver en 1924.

Dans son message sur GoFundMe, Taufatofua, 38 ans, a déclaré qu'il se trouvait actuellement dans un "camp d'entraînement en Australie".

Source: edition.cnn.com