Pistorius exprime son intention d'augmenter considérablement les investissements dans l'artillerie.

Au Centre d'entraînement d'artillerie d'Idar-Oberstein, des soldats ukrainiens sont également en train de suivre une formation. Cela a été révélé lors d'une visite du ministre de la Défense, qui a annoncé des plans d'ajustement et d'augmentation du financement.

La modernisation de l'artillerie allemande est sur le point de démarrer sérieusement l'année prochaine, selon le ministre fédéral de la Défense Boris Pistorius. During his visit to the Artillery School, he revealed that drafts for the acquisition of the RCH 155 wheeled howitzer and its corresponding ammunition will be presented to the German parliament at the start of next year.

Pistorius a confirmé que le nombre de bataillons d'artillerie sera augmenté à partir des cinq actuels. Il n'a pas révélé le nombre exact de bataillons supplémentaires qui seront formés. "Nous en avons besoin au niveau de la division, nous en avons besoin au niveau de la brigade. Nous aurons donc besoin de plusieurs bataillons dans les années à venir", a-t-il déclaré. Le ministère de la Défense travaille également sur les projets d'acquisition du système Puls, qui est le successeur du lanceur de roquettes Mars II.

Plus d'investissements nécessaires

L'époque de l'insuffisance d'investissement est révolue, a déclaré Pistorius. D'ici la fin de 2026, 22 automoteurs de 2000 seront livrés. Parmi eux, 18 seront affectés à la brigade lituanienne, tandis que les quatre restants seront utilisés pour le renouvellement. Deux lignes de production nationales pour l'artillerie ont été établies en été pour réduire la dépendance à l'égard de la livraison étrangère de projectiles explosifs, a ajouté le ministre.

Pistorius a récemment annoncé la livraison de 12 Panzerhaubitzen 2000 supplémentaires à l'Ukraine. "Six de ces automoteurs seront livrés dans les huit prochaines semaines, je pense", a-t-il déclaré. L'attaque russe en Ukraine met en évidence le rôle crucial de l'artillerie sur le champ de bataille moderne, car une force terrestre "n'est quasi incapable d'agir sans une artillerie efficace et déployable".

L'École d'artillerie d'Idar-Oberstein est le principal centre de formation des troupes d'artillerie des forces armées allemandes. Établie en 1956, elle fournit une formation aux officiers, aux cadets et aux sous-officiers dans divers cours. L'artillerie soutient les troupes de combat de l'armée, ses principaux systèmes d'armes comprenant le Panzerhaubitze 2000 et le lanceur de roquettes Mars II.

Formation des soldats ukrainiens

Depuis mai 2022, des soldats ukrainiens ont suivi une formation à l'École d'artillerie pour faire fonctionner ces systèmes. Plus de 500 soldats ukrainiens ont été formés sur les deux systèmes, selon Pistorius. L'École d'artillerie devrait également former des soldats ukrainiens sur l-howitzer à roues en 2025.

L'École d'artillerie est en train de subir une modernisation et une rénovation importantes, avec des plans d'investissement d'environ 150 millions d'euros au cours des prochaines années. "L'infrastructure a été négligée par la Bundeswehr pendant les 30 à 40 dernières années", a déclaré Pistorius. Les rénovations progressent à un rythme rapide, le ministre passant sa visite à discuter avec les soldats et les employés sur place. L'école accueille généralement environ 500 participants de cours par an.

La première formation avec les soldats ukrainiens a été "une aventure excitante", a déclaré le commandant du barracks Andreas Orth. Les Ukrainiens étaient très motivés, ce qui a été "un grand plaisir" de travailler avec eux. La première séparation après sept semaines de formation a été difficile, avec des préoccupations sur le fait de savoir s'ils avaient été suffisamment préparés. "Nous savions que si

