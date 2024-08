- Pistorius en alerte de sabotage: restez vigilant

Après l'alerte de sabotage à la base aérienne de Cologne-Wahn et des observations suspectes aux abords de la base de l'OTAN de Geilenkirchen, le ministre de la Défense Boris Pistorius (SPD) continue de recommander la vigilance. "Nous avons réagi rapidement aux deux endroits, bloqué l'accès, renforcé les contrôles, impliqué les autorités d'enquête et commandé des tests en laboratoire. Ces incidents montrent que nous devons rester vigilants", a déclaré Pistorius à Spiegel mercredi soir. "Bien sûr, nous examinons également nos mesures de sécurité et les ajustons si nécessaire, ce qui est déjà en cours."

Actuellement, il n'y a pas d'indications concrètes d'un lien entre les deux incidents de Cologne-Wahn et Geilenkirchen. "Maintenant, nous devons attendre les résultats de l'enquête et agir calmement. Nous faisons confiance à la coopération avérée avec les autorités d'enquête concernées", a déclaré Pistorius.

La police et la protection de l'État enquêtent sur un incident de sécurité à la station de pompage de la base aérienne de Cologne-Wahn en raison de soupçons de sabotage contre la Bundeswehr. "Des valeurs d'eau anormales" et ensuite un trou dans la clôture ont été découverts, a déclaré un porte-parole de la Bundeswehr à Cologne mercredi. Plusieurs unités sont stationnées à Cologne-Wahn, notamment l'aile de transport aérien de la Bundeswehr, responsable des déplacements du président fédéral et du chancelier, des membres du cabinet et des officiels gouvernementaux de haut rang.

Des observations suspectes ont également été faites à Geilenkirchen, d'où décollent et atterrissent des vols de reconnaissance. Selon des informations de cercles de sécurité, une personne située à proximité de l'aéroport a été temporairement arrêtée pour interrogatoire, mais les soupçons n'ont pas été confirmés.

Le ministre de la Défense a souligné la nécessité de réviser et d'ajuster les stratégies de défense après les incidents de sécurité, déclarant : "Nous examinons également nos mesures de sécurité et les ajustons si nécessaire". Le porte-parole de la Bundeswehr a expliqué que l'incident de la station de pompage à la base aérienne de Cologne-Wahn était un problème de défense.

Lire aussi: