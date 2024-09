Pistorius considère les dépenses de défense comme une "lutte" ou une "difficulté" à gérer.

15:51 Ukraine bombardent des zones résidentielles à Belgorod Les forces ukrainiennes poursuivent leur offensive contre les villes russes, se concentrant sur Belgorod, près de la frontière. Plusieurs véhicules et un bâtiment résidentiel ont été réduits en cendres, avec des dommages supplémentaires signalés. Huit individus ont été blessés.

15:14 Exercices navals : des navires chinois accostent à Vladivostok Au milieu de l'annonce d'un exercice militaire conjoint, deux navires de garde-côte chinois ont atteint Vladivostok, dans l'Extrême-Orient russe, selon des sources russes. Ces deux navires de garde-côte chinois ont été invités par la garde-frontière russe et sont attendus jusqu'à vendredi, selon le ministère russe des Affaires étrangères. L'objectif principal est de "renforcer la collaboration stratégique entre les militaires chinois et russes", selon la déclaration de Beijing. Les forces navales et aériennes des deux pays participeront à l'exercice "North-Joint 2024" dans les mers du Japon et d'Okhotsk au large de la côte russe. De plus, la Chine participera à l'exercice stratégique russe "Ocean-2024".

14:39 Baerbock met en garde : si l'Ukraine tombe, alors la Moldavie aussi La ministre fédérale allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, considère le soutien à l'Ukraine comme une garantie de survie pour son voisin, la République de Moldavie. "Chaque action entreprise pour soutenir l'Ukraine contribue à la stabilité dans le contexte de la Moldavie", a déclaré Baerbock lors d'une réunion de la plateforme de partenariat Moldova à Chisinau. "Il est clair que les gens ici craignent que si l'Ukraine tombe, ce soit ensuite le tour de la Moldavie."

13:56 Ukraine : 97 secouristes perdent la vie depuis l'invasion russe Depuis l'invasion à part entière, 97 secouristes ukrainiens ont tragiquement perdu la vie, selon le service d'état ukrainien de secours. De plus, 395 secouristes ont été blessés dans l'exercice de leurs fonctions. Aujourd'hui, l'Ukraine célèbre la "Journée des secouristes".

13:44 Journal américain : la Russie et l'Ukraine perdent plus d'un million de soldats L'attaque russe contre l'Ukraine a entraîné des pertes massives des deux côtés, selon les recherches du journal américain "Wall Street Journal". Les forces ukrainiennes ont apparemment subi plus de 80 000 morts et 400 000 blessés, selon une estimation confidentielle de l'Ukraine. La Russie, quant à elle, a subi des pertes estimées à 600 000 soldats - 200 000 morts et 400 000 blessés - selon les estimations des services de renseignement occidentaux, ajoute le journal. Ni Kyiv ni Moscou ne publient de chiffres officiels concernant leurs pertes.

13:21 Munz : la Russie recherche des soldats mercenaires par des raids La Russie cherche à renforcer ses forces militaires à 1,5 million de soldats par décret. Le Kremlin envoie un message clair au-delà du conflit en Ukraine, met en évidence le correspondant de ntv Rainer Munz, en expliquant la source de ces nouveaux soldats.

12:55 Le Kremlin justifie l'extension de son armée en réponse aux menaces frontalières Le Kremlin justifie ses plans d'augmentation de son armée à la deuxième plus importante du monde en raison des menaces croissantes à ses frontières. "C'est dû au nombre de menaces à la périphérie des frontières", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors d'une conférence de presse. "Cela est déclenché par l'environnement hostile et l'instabilité aux frontières occidentales et orientales. Cela nécessite des mesures appropriées." Le président Vladimir Poutine a ordonné lundi d'augmenter la taille régulière de l'armée russe de 180 000 soldats à 1,5 million de soldats actifs, la rendant ainsi la deuxième plus importante du monde après la Chine.

12:30 Sondage RTL/ntv : plus des deux tiers s'opposent aux missiles de portée longue pour Kyiv Le gouvernement de Kyiv souhaite cibler les infrastructures militaires russes - aéroports, centres de commandement et infrastructures. Dans le nouveau sondage RTL/ntv Trendbarometer, 64 % des répondants s'opposent à la livraison d'armes occidentales capables de frapper profondément à l'intérieur de la Russie. 28 % y sont favorables. Des majorités soutenant la livraison de tels missiles existent uniquement parmi les partisans des Verts (53 %) et du FDP (58 %). Seuls 34 % des partisans de l'SPD et 31 % de ceux de la CDU/CSU soutiennent cette mesure. Il n'y a pas de soutien parmi les partisans du BSW, tandis que seuls 4 % soutiennent cette étape parmi les partisans de l'AfD. 61 % des partisans de l'SPD et de la CDU/CSU s'opposent à de telles livraisons d'armes. 91 % des partisans de l'AfD et 97 % des partisans du BSW rejettent le transfert d'armes à longue portée. L'opposition est significativement plus élevée dans l'est (83 %) par rapport à l'ouest (61 %).

11:49 Suspect Routt aurait voulu tuer Poutine et Kim Jong-Un en 2022 Ryan Wesley Routt, suspect dans une tentative d'assassinat de Donald Trump, aurait exprimé le désir de tuer à la fois Vladimir Poutine et Kim Jong-Un par le passé, selon le "Wall Street Journal", citant l'infirmière Chelsea Walsh. Walsh, qui a travaillé en Ukraine en 2022, avait rencontré Routt à plusieurs reprises et l'avait décrit comme "l'Américain le plus dangereux" qu'elle avait rencontré alors qu'elle était à Kyiv. Il aurait tenté de rejoindre des brigades de volontaires et de combattre aux côtés des forces ukrainiennes.

11:18 Le film "Russians in War" est maintenant présenté au festival du film Le documentaire controversé "Russians in War" sera présenté au Festival international du film de Toronto après tout. Les organisateurs du festival avaient précédemment mentionné "des menaces significatives" en raison du film et avaient annoncé que "Russians in War" ne serait pas présenté au festival. La réalisatrice russo-canadienne Anastasia Trofimova avait passé plusieurs mois avec des troupes russes sur le front en Ukraine pour le film. L'ambassadeur ukrainien au Canada critique la décision, affirmant que le festival sert de plateforme à la propagande russe.

10:51 Diplomate russe dubitatif quant aux négociations de paix

10:31 Organisation de Développement des Nations Unies Aide l'Ukraine pour l'Hiver

L'entreprise énergétique ukrainienne Naftogaz renforce son partenariat avec le Programme de Développement des Nations Unies (PNUD) pour assurer les approvisionnements en énergie. Des spécialistes s'inquiètent que de nombreux raids aériens russes sur l'infrastructure essentielle pourraient entraîner un hiver très froid pour les Ukrainiens, avec des pannes d'électricité généralisées, des coupures de chauffage et des interruptions de l'approvisionnement en eau. Le PNUD vise à atténuer ces perturbations en utilisant divers moyens, notamment des générateurs alimentés au gaz.

09:55 Après l'Attaque de Sumy, 280 000 Personnes Sans Électricité

Dans la région ukrainienne de Sumy, touchée par des drones Shahed russes tôt ce matin, 280 000 personnes sont toujours sans électricité. L'armée de l'air ukrainienne affirme avoir abattu 16 drones, mais ceux qui ont réussi à passer ont causé des dommages à l'infrastructure vitale.

09:28 Ukraine : Soldats Russes Tuent un Prisonnier de Guerre Ukrainien avec une Épée

Le commissaire aux droits de l'homme du Parlement ukrainien affirme que des soldats russes ont décapité un prisonnier de guerre ukrainien désarmé avec une épée. Les mains du prisonnier étaient liées avec du ruban adhésif. Le niveau d'atrocités et de soif de sang russe est sidérant, conclut l'analyste ukrainien. Une photo du soldat décédé, avec l'inscription "Pour Kursk" sur l'épée utilisée pour le tuer, a été publiée sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Les photographes ukrainiens Konstantin et Vlada Liberova partagent des images de soldats ukrainiens qui ont survécu à la captivité.

09:02 Commandant Tchétchène Discute de l'Offensive de Kursk

Lorsque Kyiv a pris Moscou par surprise avec une invasion dans la région frontalière de Kursk au début août, la hiérarchie militaire russe est restée silencieuse. Cependant, le commandant tchétchène Apti Alaudinov a exprimé son optimisme sur son canal Telegram : "Restons calmes, faisons du pop-corn et profitons du spectacle de nos gars en train de décimer l'ennemi", a-t-il écrit le premier jour de l'offensive. Depuis, Alaudinov est devenu le commentateur principal de l'offensive de Kursk, avec les médias russes diffusant ses déclarations. Les experts consultés par l'agence de presse AFP estiment que une telle présence médiatique n'est possible qu'avec l'approbation des plus hautes instances. Comme le chef tchétchène Ramzan Kadyrov, Alaudinov semble avoir un degré inhabituel de liberté d'expression. Certains le voient même comme un potentiel successeur du présumé malade Kadyrov.

08:42 L'Allemagne Fournit 100 Millions d'Euros d'Aide d'Hiver à l'Ukraine

L'Allemagne a annoncé une aide d'hiver supplémentaire de 100 millions d'euros pour l'Ukraine, a annoncé la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock lors d'une visite en République de Moldavie à Chisinau. "L'automne approche et l'hiver est juste à nos portes", a déclaré Baerbock avant une réunion de la Plateforme de partenariat de la Moldavie dans la capitale de l'ancienne république soviétique. La Russie préparerait apparemment une autre "guerre d'hiver", avec pour objectif de rendre la vie aussi difficile que possible pour les gens en Ukraine.

08:01 Ukraine : Les Russes Attaquent les Installations Énergétiques de Sumy depuis les Airs

L'Ukraine signale une autre importante attaque de drones par la Russie. La défense aérienne a abattu 34 des 51 drones russes au cours de la nuit dernière, selon l'armée de l'air. L'attaque était active dans cinq régions. Selon les autorités locales, les installations énergétiques de la région nord-est de Sumy ont également été prises pour cible. Un total de 16 drones russes ont été interceptés là-bas, avec des systèmes d'approvisionnement en eau et des hôpitaux critiques raccordés à des systèmes de secours. Les équipes d'urgence effectuent actuellement des réparations.

07:37 Ukraine : La Russie Subit 1020 Pertes depuis Hier

Selon le quartier général de l'armée ukrainienne, la Russie a subi 1020 pertes, y compris des morts et des blessés, depuis hier. Cela porte le nombre total de pertes russes depuis l'invasion à part entière en février 2022 à 635 880. Au cours des 24 dernières heures, six systèmes d'artillerie et deux chars ont également été endommagés ou détruits, ainsi que six véhicules blindés et 66 drones.

07:10 Kyiv Post : Aéroport Militaire Russe Attaqué

Au cours de la nuit, l'aéroport militaire russe d'Engels, dans la région de Saratov, a été attaqué par des drones d'attaque, selon le site d'actualités ukrainien "Kyiv Post", avec des détonations audibles dans les vidéos. Des bombardiers stratégiques armés de missiles et utilisés par la Russie pour attaquer les villes ukrainiennes seraient stationnés à l'aéroport.

06:35 Stoltenberg Soutient le Débat sur les Armes à Portée Élevée pour l'Ukraine

Le secrétaire général sortant de l'OTAN, Jens Stoltenberg, soutient le récent débat international sur la possibilité d'autoriser l'Ukraine à frapper le territoire russe avec des armes occidentales à longue portée. "Chaque allié est responsable de prendre ces décisions, mais il est important que nous coordonnions étroitement, comme nous le faisons", a déclaré Stoltenberg à un diffuseur britannique LBC. L'Ukraine demande cette autorisation à ses alliés depuis des semaines pour attaquer les centres de commandement, les aérodromes et l'infrastructure en Russie. Le Norvégien a exprimé son inquiétude quant au risque d'escalade supplémentaire du conflit, déclarant qu'il n'y a pas d'options sans risque en temps de guerre. "Mais je pense toujours que le plus grand risque pour nous est que Poutine gagne en Ukraine."

06:13 Meta arrête la diffusion mondiale de la propagande russe sur ses applicationsMeta, la société derrière Facebook, Instagram, WhatsApp et Threads, limite la diffusion de la propagande d'État russe à travers des médias comme RT dans le monde entier sur ses plateformes. Cela inclut RT (anciennement connu sous le nom de Russia Today) et les organisations affiliées qui ne seront plus autorisées à partager du contenu sur Facebook, Instagram, WhatsApp ou Threads. Dans l'UE, RT a déjà été interdit depuis le printemps 2022 en raison d'informations trompeuses concernant l'attaque de la Russie en Ukraine. Pour plus de détails, veuillez consulter le lien fourni.

05:33 Lukashenko gracie 37 prisonniers en BiélorussieLe dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko a accordé la grâce à 37 prisonniers. Selon l'administration présidentielle de Minsk, ces individus ont été condamnés pour "extremisme", un terme souvent utilisé en Biélorussie pour désigner les critiques du gouvernement. Parmi les pardonnés, il y a six femmes et plusieurs personnes ayant des problèmes de santé. Aucun détail n'est donné sur les identités des 37 prisonniers libérés. Au cours des deux derniers mois, la Biélorussie a accordé à plusieurs reprises la grâce à des détenus qui avaient été emprisonnés pour avoir protesté contre l'administration. En août dernier, Loukachenko a réduit les peines de 30 prisonniers politiques, suivi de 30 autres grâces en septembre. Dans tous ces cas, le chef d'État a déclaré que les prisonniers avaient exprimé des remords et demandé la clémence.

03:11 Rapport de l'ONU : la situation des droits de l'homme en Russie se détérioreLa situation des droits de l'homme en Russie se détériore, selon un rapport de l'ONU. "Il y a maintenant un système de violations des droits de l'homme, soutenu et encouragé par l'État", affirme Mariana Katzarova. La Bulgare, qui a pris ses fonctions de Rapporteuse spéciale de l'ONU sur la Russie en 2023, affirme que ce système est conçu pour réprimer la société civile et l'opposition politique. Les critiques de la guerre de la Russie contre l'Ukraine et les dissidents font l'objet d'une persécution accrue. Katzarova estime le nombre de prisonniers politiques à au moins 1372. Ces activistes des droits de l'homme, journalistes et critiques de la guerre ont été condamnés pour des chefs d'accusation fallacieux et ont écopé de peines de prison longues. En détention, ils ont subi des tortures. Les prisonniers politiques sont détenus dans des cellules isolées, tandis que d'autres sont admis de force dans des cliniques psychiatriques. Selon Katzarova et son équipe, le nombre réel pourrait être plus élevé.

23:24 La Suède pourrait prendre la tête de la présence militaire de l'OTAN en FinlandeL'OTAN prévoit d'établir une présence militaire dans la région nord de la Finlande, avec la Suède qui pourrait assumer le rôle de chef. Cela implique la création d'une force militaire multinational

