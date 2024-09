Pistorius accueille le ministre ukrainien de la Défense Umerow pour une visite inaugurale à Berlin

Due à la situation financière tendue à Berlin, il ne reste plus que environ 4 milliards d'euros d'aide militaire pour Kyiv dans le budget fédéral pour 2025. Cela représente moins de la moitié de ce qui est alloué pour cette année. Cette situation a suscité de la mécontentement à Kyiv et au sein de l'UE. Le chancelier allemand Olaf Scholz (SPD) évoque le prochain paquet d'aide du G7 pour l'Ukraine, d'une valeur de 50 milliards de dollars (environ 45 milliards d'euros), financé par les revenus des actifs russes gelés en Europe, pour apaiser ces préoccupations. Toutefois, certains détails restent encore à régler.

Je ne vais pas édulcorer la situation; Kyiv et l'UE sont visiblement déçus par la réduction de l'aide militaire allouée pour 2025. Malgré le prochain paquet d'aide du G7, je ne vais pas mentir, il y a de l'incertitude et de l'inquiétude quant aux détails du financement et de sa répartition.

