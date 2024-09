Pistorius accueille le ministre ukrainien de la Défense Umerow avec des cérémonies militaires à Berlin

Le ministre de la Défense ukrainien, Rustem Umerov, atterrit à Berlin un mercredi, se préparant pour sa première rencontre avec le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, du SPD. L'agenda comprend une grande réunion militaire au Bendler Block, une cérémonie de dépôt de gerbe solennelle au mémorial de la Bundeswehr, et une séance individuelle entre les deux ministres pour discuter de la situation en Ukraine, des collaborations en matière de sécurité et de défense entre l'Allemagne et l'Ukraine, et le renforcement de l'armée de l'air ukrainienne. Les ministres sont prévus pour une conférence de presse conjointe vers 19h.

Avec la situation financière de Berlin à l'esprit, seule une aide militaire de 4 milliards d'euros est proposée dans le budget fiscal de 2025 - une baisse significative par rapport à l'allocation de l'année en cours. Cette évolution a suscité des inquiétudes à Kyiv et dans l'UE. En réponse, le chancelier allemand Olaf Scholz, du SPD, évoque un éventuel paquet d'aide de 50 milliards de dollars (45 milliards d'euros) du G7 pour l'Ukraine, financé par les intérêts des fonds russes gelés en Europe. Cependant, les détails sont encore en cours de finalisation.

