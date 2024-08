- Pirmasens prévoit de cesser à nouveau d'accepter les Ukrainiens

Après l'interruption temporaire de l'accueil des réfugiés ukrainiens, Pirmasens s'attend à une nouvelle interruption de l'accueil des personnes de la région en guerre dans un proche avenir. "Probablement dans les prochains jours", a déclaré le maire Markus Zwick à l'agence de presse allemande. Cependant, la ville n'a pas l'intention de se soustraire à ses responsabilités. "Nous avons promu l'accueil des réfugiés pendant des années et leur intégration. Mais nous atteignons nos limites."

StatistiquesIncorrectes Utilisées

Pirmasens avait précédemment annoncé qu'il n'accepterait plus de réfugiés ukrainiens pour le moment - le quota de la commune avait été dépassé de 82,6 % en juillet. Cependant, la ville de Rhénanie-Palatinat s'était basée sur des statistiques incorrectes, selon le ministère de l'Intégration.**

"Cela s'est produit involontairement", a déclaré Zwick : "La statistique pertinente fait maintenant référence non pas à l'endroit où se trouvent réellement les réfugiés, mais à celui où ils ont été affectés." Le politique de l'Union chrétienne-démocrate considère cela comme peu pratique, car les déplacements, par exemple, ne sont pas pris en compte.**

Also des Personnes d'autres Régions en Crise

Pirmasens a temporairement levé l'interruption. Si le quota d'acceptation pertinent est dépassé d'au moins 40 %, une commune peut refuser les réfugiés ukrainiens. Pirmasens se trouve actuellement juste en dessous de ce seuil - pas pour longtemps, craint Zwick. Lorsque le seuil sera dépassé, la ville imposera à nouveau une interruption.**

Pirmasens a dépassé sa capacité à plusieurs reprises ces dernières années, selon le maire. "Ce ne sont pas seulement les réfugiés d'Ukraine. Ce sont aussi des personnes d'autres régions en crise."**

Conséquences

"Le résultat : il manque plus de 100 places en garderie, nous avons une interruption à la banque alimentaire, et par exemple à l'école primaire Horeb, nous avons une part estimée à 95 % de migrants. C'est déjà du travail social et plus de transfert de connaissances."**

"Il ne s'agit pas seulement de personnes d'Ukraine, mais aussi de réfugiés d'Afghanistan et de Syrie, par exemple", a souligné Zwick. "Je suis d'avis que nous en Allemagne devrions également travailler vers - et nous l'avons fait à travers le conseil municipal - limiter l'immigration des réfugiés dans l'ensemble."**

Des mesures telles que l'introduction d'une carte de paiement sont également un signal important. "Nous ne devons pas - et cela s'applique non seulement à Pirmasens - surcharger les citoyens et aussi les systèmes d'aide", a déclaré Zwick.**

