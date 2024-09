Pirmasens demande de suspendre temporairement l'accueil de tous les demandeurs d'asile

La ville de Pirmasens, dans son état actuel, trouve difficile de faire face à l'afflux de réfugiés, selon ses propres déclarations. Depuis quelque temps, Pirmasens refuse d'accueillir des réfugiés d'Ukraine. La ville prend maintenant des mesures supplémentaires.

Selon un communiqué de la ville, le maire Markus Zwick, du parti CDU, a décidé d'interdire l'arrivée de nouveaux réfugiés de tous les pays. Cette décision est motivée par l'afflux constant de réfugiés dans ce domaine. Selon la déclaration, le but de cette interdiction est d'éviter l'exclusion et de soulager les charges existantes des institutions et des systèmes de la ville.

La pression de l'afflux de réfugiés est visible dans divers secteurs. En raison de leur insuffisance, le bureau de l'aide sociale et le centre pour l'emploi ne peuvent plus garantir des mesures adéquates pour une intégration rapide. De plus, les écoles primaires et secondaires locales, ainsi que les garderies, sont dépassées par les événements. Dans ce contexte, le risque d'exclusion sociale et sociétale pour les réfugiés concernés est important, selon la ville.

Pirmasens avait annoncé publiquement sa décision d'arrêter d'accueillir des réfugiés ukrainiens en août. La base de cette décision de la ville du Palatinat a été jugée incorrecte par le ministère de l'Intégration. La ville a donc demandé une nouvelle statistique municipale, qui devrait être disponible d'ici la fin de la semaine.

Le maire Markus Zwick estime que, avec les nouveaux chiffres, les conditions pour arrêter l'accueil des réfugiés seront probablement réunies. Pour éviter que la population de Pirmasens ne soit submergée, l'arrêt de l'accueil des réfugiés devrait être mis en place immédiatement. Les Ukrainiens concernés seraient alors orientés vers le centre d'accueil le plus proche.

La commission de la ville a reconnu la pression sur les institutions de Pirmasens en raison de l'afflux de réfugiés. En réponse à cela, le maire Markus Zwick a proposé une interdiction temporaire d'accueil de nouveaux réfugiés, comme il l'a déclaré lors d'une conférence de presse.

Lire aussi: