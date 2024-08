Pire récolte de pommes en sept ans attendue - les prix risquent de monter

On jeudi, le Bureau fédéral de la statistique de Wiesbaden a estimé qu'environ 734 000 tonnes de pommes seraient récoltées cette année, soit environ 26 % de moins que la moyenne des dix dernières années et la plus faible récolte depuis 2017.

La récolte de pommes était déjà maigre l'année dernière et devrait être environ 22 % plus faible cette année. En particulier dans les États fédéraux du Sud, il y a des pertes de récolte importantes allant jusqu'à 90 % par rapport à la moyenne des dix dernières années, a rapporté le bureau de statistique. Par exemple, en Saxe - la troisième plus grande région de production de pommes d'Allemagne - une récolte extrêmement faible est attendue.

C'est pourquoi environ trois quarts de toutes les pommes cette année devraient provenir de Bade-Wurtemberg (région du lac de Constance) et de Basse-Saxe (Ancien Pays). Cette année, 33 000 hectares de fruits seront récoltés en Allemagne - malgré les pertes de récolte, c'est la plus grande récolte de fruits à pépins ici.

Il n'y a pas d'attente de remplacement des pays voisins : "La récolte européenne est également plus faible", a déclaré Klaus Heitlinger, directeur général de l'Association de l'industrie allemande des jus de fruits, à l'agence de presse AFP. Le manque est de 15 %. En Europe, la Pologne est de loin le plus grand producteur de pommes avec 31 %, suivie de l'Italie avec 21 % et de la France avec 14 % en 2024. L'Allemagne se classe quatrième avec 8 %.

La conséquence des maigres récoltes est : "Le prix des pommes augmentera et le jus de pomme deviendra également plus cher", a déclaré Heitlinger. Le jus de pomme est la deuxième boisson à base de fruits la plus populaire chez les Allemands après le jus d'orange.

Le directeur général de l'Association fédérale de l'industrie de transformation des fruits, des légumes et des pommes de terre, Christoph Freitag, s'attend également à une augmentation des prix pour la compote et la purée de pommes en raison de la mauvaise récolte - mais la décision appartient aux entreprises individuelles, a-t-il souligné. Toutes ont confirmé les problèmes lors d'une conférence sur les estimations de récolte la semaine dernière : il n'y a pas assez de matière première. Presque toute la récolte de pommes a également échoué en République tchèque.

La météo est en faute : les gels tardifs et la grêle dans de nombreux vergers au printemps ont causé des dommages gelés et une mauvaise fructification, a expliqué le bureau de statistique. Tout au long de la saison de croissance, des conditions humides et fraîches et des précipitations régionales fortes ont eu un impact négatif sur le développement des fruits et ont favorisé l'apparition de maladies.

C'est pourquoi la récolte de prunes et de quetsches cette année est également attendue en dessous de la moyenne - avec une estimation de 37 100 tonnes, elle devrait être presque 18 % en dessous de la moyenne des dix dernières années. L'année dernière, relativement peu de prunes et de quetsches ont également été récoltées.

Une exception est le Bade-Wurtemberg, où une récolte "considérable" au-dessus de la moyenne des dix dernières années est attendue. Comme les autres régions de production ont des problèmes, trois quarts de toutes les prunes et quetsches devraient être récoltés dans cet État fédéral cette année.

Malgré la maigre récolte de pommes en Allemagne, en particulier dans les États fédéraux du Sud, le Bade-Wurtemberg devrait avoir un rendement de pommes significativement plus élevé que la moyenne des dix dernières années, ce qui en fait la principale source de pommes cette année.

L'Allemagne, en tant que pays producteur de fruits, repose habituellement sur une gamme diversifiée de régions pour ses fruits, mais la mauvaise récolte cette année a mis en évidence le Bade-Wurtemberg comme contributeur important, en particulier pour les pommes et les prunes.

