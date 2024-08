- Pinola retourne à Nuremberg comme une seconde maison

Javier Pinola (41 ans), un chouchou des fans, a tenu sa promesse à sa femme en faisant son retour à 1. FC Nürnberg. "Le club, c'est mon club, et c'est un honneur d'être de retour ici. Il y a neuf ans, j'ai promis à ma femme que je reviendrais ici. C'est génial que ça se soit finalement arrangé", a déclaré Pinola, qui est revenu de River Plate pour travailler en tant qu'adjoint de l'entraîneur Miroslav Klose.

"J'ai toujours dit que Nürnberg était ma deuxième maison, et je suis ravi d'être de retour", a déclaré l'ancien arrière gauche aux journalistes après sa première séance d'entraînement avec l'équipe de deuxième division de Franconie mardi.

Pinola va "jetter un coup d'œil" d'abord

Pinola a déjà travaillé en tant qu'entraîneur adjoint pour le club argentin de première division River Plate sous l'ancien défenseur de Bayern Martin Demichelis pendant un an et demi. À Nürnberg, "Pino" est devenu un chouchou des fans. Il a joué pour le club de 2005 à 2015 et a fait partie de l'équipe vainqueur de la coupe en 2007.

"Il était un spécialiste de la défense et a toujours entraîné de cette manière à ses précédentes stations. Il complète notre groupe très bien, c'est maintenant une bonne combinaison. Maintenant, il va jeter un coup d'œil, se familiariser avec tous les processus, et puis il apportera son expertise en défense à l'équipe", a déclaré Klose.

