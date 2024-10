Pink Floyd transfère la propriété de leur catalogue musical à Sony.

La musique et la marque de Pink Floyd sont devenues légendaires dans l'histoire de la musique contemporaine, mais les tensions internes entre ses membres ont été un problème constant depuis des années. Cependant, il semble qu'ils aient réussi à régler leurs différends et à générer à nouveau un revenu substantiel grâce à leur travail.

Selon les rapports, Pink Floyd a vendu son catalogue de musique et sa marque à Sony pour environ 400 millions de dollars (environ 363 millions d'euros). Le Financial Times indique qu'ils vendent la marque et les enregistrements, mais conservent les droits d'auteur de leurs chansons. Il y a eu des désaccords entre les membres du groupe Recently regarding the sale details.

Variety a rapporté en 2022 que Pink Floyd envisageait de vendre ses enregistrements musicaux et autres actifs jusqu'à 500 millions de dollars (environ 453 millions d'euros). Cependant, selon des sources, certains acheteurs potentiels ont été découragés par les commentaires de Roger Waters. En tant que co-fondateur, Waters a fait polémique avec ses déclarations sur Israël, l'Ukraine et la Russie.

Cependant, il semble que l'affaire ait abouti. Pink Floyd, fondé en 1965, possède l'un des catalogues de musique les plus précieux de la musique contemporaine, selon Variety. Des albums célèbres comme "The Wall", "The Dark Side of the Moon", "Wish You Were Here" et "Animals" font partie de leur discographie.

Récemment, plusieurs groupes et artistes notables, dont Bruce Springsteen, Bob Dylan et les Red Hot Chili Peppers, ont également vendu leurs catalogues de musique à divers labels de musique. Selon Variety, Sony pourrait être en pourparlers pour acquérir le catalogue du groupe de rock britannique Queen. Les initiés estiment qu'environ un milliard d'euros pourrait être en jeu dans la transaction pour le catalogue du groupe renommé, qui comprend des tubes mondiaux comme "We Are The Champions" et "We Will Rock You".

La vente du catalogue de musique et de la marque de Pink Floyd à Sony a considérablement augmenté leur revenu, faisant à nouveau du divertissement une entreprise rentable. La décision du groupe légendaire de vendre ses enregistrements, malgré les désaccords internes, a positionné leur musique comme un actif très recherché dans l'histoire de la musique contemporaine.

