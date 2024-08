- Pink et Sage, dont le nom de famille est Willow, collaborent sur scène

Rosy (44) a ébloui le rassemblement du Parti démocrate à Chicago un jeudi : elle a interprété en duo avec sa fille un titre chargé d'émotion, "Who's Considering Us", portant un message politique fort.

Une charge contre l'administration Trump

Sorti en 2017, ce titre est une critique des politiques de l'administration Trump, qui ont restreint les libertés de nombreux groupes, tels que les immigrants et la communauté LGBTQ+ aux États-Unis. La chanson pose les questions suivantes : "Who's Considering Us? Qui peut dire qu'ils ont les solutions ? Who's Considering Us? Qui peut se souvenir de toutes les promesses non tenues ? Oh, who's Considering Us? Qui peut expliquer les rêves brisés ? Who's Considering Us? Qui peut rendre compte des plans échoués ?"

Rosy a interprété la chanson avec sa fille Willow Sage (13) et des chœurs, sous un éclairage rosé. Accompagnées seulement d'une guitare, leurs voix puissantes ont volé la vedette. Auparavant, des artistes tels que Stevie Wonder (74) et John Legend (45) avaient également honoré la scène des Démocrates.

Rosy, la fière maman

Au-delà du message politique, cette performance est apparue comme un moment précieux pour Rosy et sa fille. L'affection de Rosy pour sa fille talentueuse était palpable, comme en témoignent les images partagées sur X où elles se tiennent la main.

La sympathie de Rosy pour les Démocrates n'est pas nouvelle : elle a aidé la Vice-présidente Kamala Harris (59) lors d'un événement de levée de fonds il y a un mois. En 2020, elle a également manifesté son soutien au président Joe Biden (81) et à son vice-président lors d'un événement numérique.

Pendant leur interprétation émouvante, Rosy et Willow Sage ont chanté devant un public baigné de nuances roses, créant un contraste saisissant avec leurs tenues roses. Le public a été touché par leur interprétation puissante de "Who's Considering Us", avec ses paroles critiques sur l'administration Trump et son impact sur divers groupes aux États-Unis.

