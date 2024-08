Pink conclut le DNC avec un spectacle.

Jeudi soir, il est rapporté que la performeuse Pink montera sur scène, précédant un discours politique important de la Vice-Présidente Kamala Harris, selon une source.

La veille, mercredi, il a été révélé que le chanteur John Legend serait le principal artiste musical, selon une source différente citée par CNN, prévu pour se produire avant le discours du Gouverneur Tim Walz.

CNN a contacté les représentants de Pink et Legend, mais aucune réponse n'a été reçue pour l'instant.

Aucun commentaire immédiat n'a été donné par un porte-parole du DNC en réponse à la demande d'informations de CNN.

Ce sera la première grande performance à thème politique de Pink, qui s'est exprimée sur divers sujets tout au long de sa carrière.

Pink, connue pour son soutien aux communautés LGBTQ+ et aux droits des femmes, a soutenu des organisations qui s'alignent sur les valeurs démocrates telles que Planned Parenthood et la Human Rights Campaign.

En 2022, Pink a sorti un clip vidéo pour sa chanson, "Irrelevant", qui aborde le racisme et le sexisme aux États-Unis. La vidéo incorpore des thèmes liés à la santé reproductive, aux droits civiques et aux tensions raciales. Les paroles incluent, "Les filles veulent juste avoir des droits. Alors, pourquoi devons-nous nous battre?"

À la suite du renversement de Roe v. Wade, Pink a exprimé ses vues sur les réseaux sociaux, déclarant, "Si vous pensez que le gouvernement devrait s'immiscer dans l'utérus d'une femme, dans les affaires d'une personne gay ou le mariage, ou que le racisme est acceptable - alors S'IL VOUS PLAÎT, NE JAMAIS ÉCOUTEZ MA MUSIQUE DE NOUVEAU."

À la suite du renversement de Roe v. Wade, Pink s'est associée à PEN America, une organisation de défense de la liberté d'expression, pour offrir des livres interdits lors de ses concerts en Floride, où elle a affirmé que la liberté d'expression et les droits LGBTQ étaient menacés. Cela s'est produit en novembre 2023, lorsque Pink a fait une déclaration lors d'une session Instagram en direct avec l'organisation à but non lucratif, en déclarant, "Je lis des livres interdits!"

Legend n'est pas étranger à l'activation politique, ayant été depuis longtemps un défenseur hollywoodien du parti démocrate. Il a ouvertement soutenu le Président Joe Biden pendant son mandat et a endossé la Vice-Présidente Harris. Dans une interview récente, Legend a mentionné que sa fille, Luna, qui s'identifie comme noire et asiatique, se voit en Harris.

Legend, qui est déjà présent à Chicago pour le DNC cette semaine et a dirigé un spectacle pour le Gouverneur de l'Illinois JB Pritzker, a également

