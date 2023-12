Pikes Peak : Carlin Dunne restera "humble" dans sa quête d'un cinquième titre

Personne ne connaît aussi bien les tours et détours de la course de côte internationale de Pikes Peak que Carlin Dunne, qui a remporté quatre fois cette course légendaire, également connue sous le nom de "Race to the Clouds" (course aux nuages), et qui défendra son titre samedi.

"Après la course, il faut parfois des semaines pour redescendre", a déclaré Dunne à Don Riddell, de CNN Sport , à propos de l'émotion suscitée par la victoire. "L'expérience est sans pareille.

Atteindre le sommet

Le pilote Ducati - qui était également cascadeur - a conduit des deux-roues presque depuis qu'il sait marcher. Son père était un pilote professionnel, tandis que Dunne a commencé sa carrière en tant que vendeur de vélos.

Avant la course de Pikes Peak de cette année, Dunne avait parlé à Don Riddell , de CNN Sport , de la rigueur avec laquelle il se préparait à l'événement, également connu sous le nom de "Race to the Clouds" (la course aux nuages).

"C'est vraiment quelque chose de travailler si dur tout au long de l'année pour en arriver là, parce que ce n'est pas comme si on chargeait le camion et qu'on venait ici.

"Et pour arriver à la ligne d'arrivée à 14 000 pieds d'altitude, pour se tenir à ce qui semble être le sommet du monde, c'est très difficile à expliquer, c'est difficile à mettre en mots.

Il faut un peu moins de 10 minutes pour terminer la course, mais la préparation de Dunne est autant psychologique que physique.

"Personnellement, je médite, je m'entraîne, je me repasse le parcours dans la tête et j'essaie de laisser un peu de place pour le facteur X, lorsque vous arrivez au coin de la rue et qu'il y a une marmotte géante ou quelque chose du genre au milieu de l'hippodrome.

"Il m'est même arrivé quelques fois de me faire surprendre. Je pensais savoir où j'étais, j'arrivais dans le virage et c'était un virage complètement différent.

"Ici, on ne peut jamais prendre les choses pour acquises. Il faut être très humble.

Une épreuve à ne pas prendre à la légère

Pikes Peak est la deuxième plus ancienne course automobile des États-Unis, puisqu'elle remonte à 1916 - la plus ancienne étant l'Indy 500, qui a débuté en 1911. Organisée dans le Colorado, la course dure un peu moins de 10 minutes, mais elle est réputée pour exiger un haut niveau de compétence si l'on veut gagner.

La course a toujours été remportée par un Américain, sauf en 2016, où le Français Bruno Langlois s'est imposé.

Pour Dunne, qui participera pour la cinquième fois à la 97e édition de la course de côte, il faut faire très attention si l'on veut atteindre la ligne d'arrivée, et encore plus si l'on veut gagner.

"Cela peut être dangereux si vous ne le prenez pas au sérieux", a déclaré Dunne. "Il y a tellement de variables dans un hippodrome comme celui-ci, des animaux aux conditions météorologiques.

"C'est presque comme un organisme vivant et respirant, cette montagne, et vous devez la prendre au sérieux.

"C'est une grande leçon d'humilité quand vous montez là-haut et nous recevons beaucoup de coureurs de tout le pays - du monde entier en fait - qui pensent avoir connu le mauvais temps et des conditions bizarres, mais vous ne savez pas ce que c'est jusqu'à ce que vous montiez là-haut.

"Lorsque vous êtes assis sur la ligne de départ et que vous regardez en l'air et que vous voyez potentiellement des éclairs et de la grêle sur la ligne d'arrivée, cela joue vraiment avec l'esprit des coureurs".

Selon Dunne, ce sont les 156 virages qui sont particulièrement difficiles.

"Chaque virage est tellement différent de l'autre qu'il est très facile de s'y perdre. Il faut vraiment faire ses devoirs. Et il ne faut jamais prendre les choses pour acquises.

"Au moment où l'on pense savoir où l'on est, on ne sait plus où l'on en est et cela a surpris beaucoup de gens.

Un processus minutieux

Après avoir été couronné vainqueur à moto en 2011, 2012, 2013 et 2018, Dunne a acquis un statut légendaire lors de la course de Pikes Peak.

Visitez CNN.com/sport pour plus d'informations, de reportages et de vidéos.

Il a établi le record du parcours en 2012, mais celui-ci a été battu en 2017 par Chris Fillmore.

Dans une interview avec Cycle World, Dunne a révélé qu'il avait fait une pause dans la course professionnelle pour se concentrer sur son amour du cinéma - de 2014 à décembre 2017, il a travaillé sur le film "Dust to Glory 2" - avant d'être invité à nouveau à courir à Pikes Peak par Ducati.

"Nous savons tous que la course de moto peut être dangereuse, mais vous prenez les précautions nécessaires", a souligné Dunne.

"De nombreuses personnes qui ne connaissent pas ce sport pensent qu'il s'agit d'un abandon irréfléchi, d'une bande de gars qui tournent l'accélérateur et qui roulent jusqu'à l'oubli.

"Mais nous prenons cela très, très au sérieux. Nous avons des techniciens en pneumatiques qui s'assurent que nos pneus sont parfaits et que les températures sont correctes à chaque fois.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com