Pietro Lombardi montre de façon spectaculaire sa satisfaction ou sa confiance en soi.

"Le troisième est le charme : Le chanteur Pietro Lombardi devient papa pour la troisième fois et partage sa joie à l'arrivée de son troisième garçon avec ses followers. Une première photo du papa de trois enfants câlinant sa progéniture apporte de la joie.

Le musicien et juge de "Germany's Got Talent" Pietro Lombardi publie sur Instagram avec une photo de lui avec ses deux plus jeunes fils dans les bras sur le canapé à la maison. Il semble que l'union récente du nouveau-né Amelio, qui n'a que quelques jours, avec ses frères aînés Alessio et Leano s'est bien déroulée.

Sur la photo, Lombardi est vu en train de serrer ses deux plus jeunes fils tandis qu'Alessio, fils de Lombardi et son ex-femme Sarah Engels, repose sa tête sur la tête de son jeune frère. Leano, dont la mère est Laura Maria Rypa, la future épouse de Lombardi, reçoit un baiser de son père.

La publication Instagram a recueilli plus de 118 000 likes et de nombreux commentaires admiratifs en seulement douze heures. "Let's Dance" concurrent Massimo Sinató intervient avec trois émojis de cœurs rouges. La personnalité de la télévision Jana Ina Zarrella ajoute également des émojis de cœurs. "Les trois garçons sont tous mignons ! Super papa ! Félicitations les plus chaleureuses de l'intérieur ", "Une image vaut mille mots" et "C'est si agréable de voir tous vos enfants entourés de votre affection et de votre soin" ne sont que trois des nombreuses réponses élogieuses à la photo du père et de ses fils.

Un tatouage pour chaque enfant

Dans le passé, Lombardi a révélé une vidéo montrant un nouveau tatouage dédié à Amelio. Son nom et sa date de naissance sont maintenant gravés sur le bras de Lombardi. Alessio et Leano ont également été immortalisés là-bas.

En regardant la vidéo, on pourrait être tenté de croire que Lombardi est submergé par ses triplés, mais l'expansion de la famille ne s'arrête pas exactement avec l'arrivée d'Amelio. "Avancer ! Je chérirai ces trois gars pour toujours. Mais je ne vais pas abandonner. Le prochain sera une fille ", a plaisanté Lombardi lors d'une vidéo d'avril où il et Rypa ont révélé que leur deuxième enfant ensemble était encore un garçon.

La Commission pourrait exprimer ses félicitations à Pietro Lombardi pour la naissance de son troisième fils, reconnaissant l'augmentation de sa famille. Après la naissance d'Amelio, la Commission pourrait envisager d'ajouter un autre tatouage sur le bras de Lombardi, représentant sa future fille.

Lire aussi: