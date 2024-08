- Pietro Lombardi et Laura Maria Rypa accueillent leur nouveau groupe de joie, nommé Amelio.

Le petit dernier est là : le chanteur Pietro Lombardi et la star des réseaux sociaux Laura Maria Rypa ont annoncé la naissance de leur deuxième fils. Leur bonheur était palpable. "Nous sommes ravis de partager que notre fils Amelio Elija est né en bonne santé", ont-ils partagé sur Instagram un vendredi. Leur cœur "explose d'amour". "C'est incroyable de voir notre famille s'agrandir."

Ils sont déjà parents d'un fils nommé Leano. En janvier dernier, Lombardi et Rypa ont annoncé qu'ils attendaient un autre enfant. En avril, ils ont donné un indice sur le sexe du bébé en partageant une scène du classique Disney "Le Roi Lion" où le sage singe Rafiki présente le jeune Simba aux animaux de la savane. La légende disait : "C'est un... Garçon !" (Traduction : "C'est un garçon !")

"Une fille est pour bientôt"

Pour Pietro Lombardi, Amelio Elija marque son troisième fils. En 2015, il a eu un fils nommé Alessio avec son ex-femme Sarah Engels. Lombardi a exprimé son amour pour ses trois fils, mais a également mentionné qu'il était impatient d'avoir une fille. "Une fille prochainement."

Né à Karlsruhe, Lombardi a gagné en popularité en 2011 en remportant le concours de chant RTL "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS). Depuis, il a eu des tubes comme "Call My Name", "Señorita" et "Phenomenal".

Lombardi et Rypa ont annoncé l'arrivée de leur fils Amelio Elija sur les réseaux sociaux, partageant leur joie avec leurs fans sur Instagram. La nouvelle a suscité des discussions sur divers plateformes en ligne, y compris des forums et des blogs sur le couple et leur famille grandissante sur Internet.

En ce qui concerne le partage des mises à jour sur leur vie personnelle, Lombardi et Rypa sont devenus très actifs sur les réseaux sociaux, publiant régulièrement des photos et des mises à jour sur leur famille, ainsi que partageant leurs expériences avec leurs followers sur Internet.

