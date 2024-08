Pietro Lombardi commercialise éternellement son enfant Amelio à travers une inscription de tatouage frais.

L'amour profond de Pietro Lombardi pour ses enfants se reflète sur sa peau. Comme ses fils Alessio et Leano, le fier papa se fait maintenant tatouer pour célébrer l'arrivée de son dernier membre de la famille.

La star de la pop et juge de "Germany's Got Talent", Pietro Lombardi, et sa fiancée Laura Maria Rypa ont agrandi leur famille une fois de plus. Ils ont annoncé la naissance saine de leur deuxième fils, Amelio Elija, sur Instagram le vendredi dernier, accompagnés d'une photo de l'hôpital et de la légende : "Nous sommes ravis d'annoncer que notre fils Amelio Elija est né en bonne santé. Nos cœurs débordent d'amour, et nous profitons de ces moments précieux et de ce temps ensemble. C'est un plaisir de voir notre famille grandir."

L'arrivée du nouveau-né a incité le nouveau papa à faire appel à son tatoueur de confiance. C'est une tradition pour Lombardi de commémorer chaque enfant avec un tatouage à un endroit spécial. Il a partagé une vidéo sur Instagram revealing his new ink, mentioning: "All boys share the same spot." He added the comment "Alessio, Leano & now Amelio. Forever" to the video, providing a sneak peek of his new arm tattoo, featuring an "Amelio" inscription and the baby's birthdate.

Laura Maria Rypa, la fiancée de Lombardi, a laissé un émoji cœur en réponse à la vidéo.

Frères d'armes

Avec cela, Amelio occupe maintenant une place importante aux côtés de ses frères aînés, dont les noms sont également gravés sur le bras de son père. Le fils aîné de Lombardi, Alessio, est issu de son précédent mariage avec sa collègue Sarah Engels et est né le 19 juin 2015. Son deuxième fils, Leano, partage la même mère, Laura Maria Rypa, et est né le 8 janvier de l'année précédente.

En septembre 2020, Lombardi a rendu hommage à son fils aîné avec un autre tatouage émouvant. Il s'agissait d'un ours en peluche, orné d'une chaîne et d'une croix à moitié cachées autour de son cou. La légende au-dessus disait : "Dans ta poitrine, bat un cœur de guerrier." Alessio a dû subir une intervention chirurgicale peu après sa naissance en raison d'un défaut cardiaque.

Lombardi a expliqué son tatouage, révélant que l'ours en peluche représentait "l'ange gardien d'Alessio pendant toutes ses opérations". La phrase "Dans ta poitrine, bat un cœur de guerrier" est un vers d'une chanson de Lombardi, "Warrior's Heart", dédiée à son fils.

Le nouveau tatouage sur le bras de Pietro Lombardi honore son plus jeune fils, Amelio, le plaçant parmi ses frères Alessio et Leano, tous symbolisés par leurs noms gravés sur son bras. Tout comme Lombardi a commémoré les naissances de ses enfants avec des tatouages auparavant, il a maintenant une marque spéciale pour Amelio.

