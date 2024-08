Pietro Lombardi a une fois de plus ressenti la joie de la paternité.

Au fil du temps, Pietro Lombardi élargit son cercle familial, avec tous ses fils à bord. Il et sa partenaire, Laura Maria Rypa, ont récemment accueilli leur deuxième fils, faisant de Lombardi un père de trois enfants. Son premier fils, Alessio, est issu de sa relation passée avec Sarah Engels.

Dans le domaine de la paternité, on dit que "la troisième fois est la bonne". Et cela semble être le cas pour Lombardi, qui se réjouit de la naissance de son troisième enfant. L'annonce de l'arrivée de son nouveau-né a été faite sur son Instagram, où il a partagé un message émouvant. "Nous sommes ravis de partager que notre fils, Amelio Elija, est né en bonne santé. Nos cœurs sont remplis d'amour alors que nous chérissons ces jours et notre temps ensemble", a écrit Lombardi sous une photo de lui tenant Rypa et le bébé à l'hôpital.

La date exacte de naissance n'a pas été révélée par Lombardi, qui est également juge à "Germany's Got Talent" (DSDS). Il a simplement exprimé sa joie de voir sa famille s'agrandir, en déclarant "C'est vraiment un spectacle magnifique de voir notre famille grandir."

"Au-delà des mots et époustouflant"

Lombardi est devenu père pour la première fois en juin 2015 lorsque Alessio est né. Alessio est le fils de l'ex-femme de Lombardi, Sarah Engels, de son époque à "DSDS". Après leur séparation en 2019, Lombardi s'est fiancé à l'influenceuse Laura Maria Rypa en 2022. Leur premier fils, Leano, est né en janvier 2023. Maintenant, Alessio a un nouveau frère avec qui partager sa vie de famille.

Le couple a annoncé la grossesse de Rypa au début de l'année, exprimant leur excitation sur Instagram. "Nos vies ont connu une transformation, pas seulement avec notre nouvelle maison, mais aussi avec la nouvelle que Alessio et Leano auront un nouveau membre de la famille. L'amour que nous ressentons en ce moment est au-delà des mots et époustouflant. Nous sommes ravis et reconnaissants de partager cette nouvelle et d'embarquer sur ce nouveau voyage, en passant de 4 à 5."

"L'arrivée de Baby Amelio a Certainly ajouté une autre couche de joie dans la vie de Pietro, comme il l'a partagé avec enthousiasme sur Instagram, en disant : 'Bébé, s'il te plaît, accroche-toi à ce moment, c'est au-delà de l'incroyable.'"

"Alors que la famille continue de s'agrandir, les fils aînés de Lauren et Pietro, Alessio et Leano, attendent avec impatience le moment de se rapprocher de leur nouveau frère, avec les mots de leur père : 'Bébé, s'il te plaît, chéris chaque moment de ce voyage incroyable ensemble.'"

