Pierre Cardin : le créateur de mode de 97 ans avec des visions pour 2069

"Mon vêtement préféré est celui que j'invente pour une vie qui n'existe pas encore", a-t-il souvent déclaré, "le monde de demain".

Cardin a réinventé la minijupe avec des silhouettes géométriques très nettes, des ornements de la taille d'un bijou, de grandes fermetures à glissière et des découpes. Il crée des unitards en tricot, des cabans et des combinaisons pour tous les sexes. Des matériaux synthétiques innovants comme l'acrylique, le vinyle, les paillettes, le Lurex et les métaux scintillants figurent souvent dans ses créations. Il a travaillé avec un matériau appelé Dynel, un textile qui pouvait être moulé à chaud pour former des plis complexes, dont il a commercialisé une version sous le nom de Cardine.

Créateur d'ensembles, il imagine des casques de verre bombés et des chapeaux architecturaux aux couleurs vives. Il a créé des tenues d'un autre monde et a capté l'imagination du public pour un jour où les voyages dans l'espace pourraient devenir monnaie courante.

Né en Italie, cadet d'une fratrie de dix enfants, Cardin s'est installé en France dès son plus jeune âge, lorsque sa famille s'est réfugiée à Saint-Étienne pour échapper au fascisme. Pendant ses études, il a occupé plusieurs emplois à temps partiel, notamment chez un tailleur, avant de partir pour Paris en 1945 avec le rêve de devenir couturier.

Il travaille alors pour les maisons Paquin et Elsa Schiaparelli, puis pour Christian Dior à l'époque du "New Look", avant de fonder sa propre maison de couture en 1950. Ses élégantes créations ont trouvé des mécènes parmi les riches mondains et des personnalités comme la première dame des États-Unis, Jacqueline Kennedy. À l'écran et dans les magazines, Jeanne Moreau, Brigitte Bardot et Mia Farrow transmettent ses talents au grand public.

C'est l'apprentissage précoce de la couture traditionnelle qui a permis à Cardin de déconstruire habilement les conventions dans les modèles futuristes qui sont devenus sa marque de fabrique. À la fin des années 1950, il a créé sa première collection de vêtements pour hommes, puis une collection emblématique de costumes sans col pour les Beatles.

Le lancement en 1964 de la collection Cosmocorps de Cardin, composée de combinaisons et d'uniformes aux couleurs vives, a inspiré les uniformes unisexes de l'équipage de "Star Trek". Son esthétique distinctive a même été reprise dans la série télévisée d'animation "Les Jetsons", lorsque la matriarche de la famille, Judy, arbore un fabuleux "Pierre Martian original", avec son col montant et son corsage lumineux - une caractéristique qui allait effectivement faire son apparition dans les créations de Cardin en 1968, avec sa "robe électronique" alimentée par des piles.

"Pierre avait commencé à suivre la course à l'espace à partir des années 1950, et cela a vraiment coïncidé avec le développement de sa carrière", explique Matthew Yokobosky, commissaire de "Future Fashion", une nouvelle rétrospective de la carrière de Cardin centrée sur les pièces de couture. "Il travaillait sur ces silhouettes, créant ces fantasmes. On parle souvent de Cardin en même temps que d'André Courrèges, d'Emanuel Ungaro (et) de Paco Rabanne, mais il a eu ces grands moments de rupture où son travail a vraiment défini un sens qui s'est démarqué de tout le reste.

L'exposition, qui comprend plus de 170 œuvres, ouvre ses portes ce week-end au Brooklyn Museum. Elle coïncide avec le 50e anniversaire de l'alunissage d'Apollo 11, un événement qui a directement influencé le travail de Cardin.

"Il s'est rendu au siège de la NASA à Houston en 1969, juste après l'alunissage et le retour de la Lune, de sorte qu'il ne s'agissait plus d'un fantasme", explique M. Yokobosky. "Il a essayé la combinaison spatiale de Neil Armstrong, (il était) l'un des rares civils à l'avoir fait".

Même à l'âge de 97 ans, le regard de M. Cardin reste fixé sur l'avenir : "En 2069, nous marcherons tous sur la Lune ou sur Mars en portant des ensembles "Cosmocorps"", prédit-il. "Les femmes porteront des chapeaux en plexiglas et des vêtements tubulaires, les hommes des pantalons elliptiques et des tuniques cinétiques.

À l'époque, les visions de Cardin pour le milieu du siècle présentaient un avenir résolument optimiste, défini par la possibilité du progrès, de l'expérimentation et de l'exploration. Aujourd'hui, son travail offre un portrait merveilleusement singulier de l'inconnu et un analgésique bienvenu dans le climat de peur actuel.

"Ce que les gens pensaient de l'avenir dans les années 60 n'est pas ce que nous pensons de l'avenir aujourd'hui, parce que la société est différente, mais il a fait un pas en avant", a déclaré M. Yokobosky. "Nous ne porterons peut-être pas tous (ses visions) aujourd'hui, mais M. Cardin était suffisamment radical et audacieux pour que les gens prennent des risques et se posent des questions : Que pourrait-il y avoir d'autre dans l'avenir ?"

"Pierre Cardin : Future Fashion" est exposé au Brooklyn Museum jusqu'au 5 janvier 2020.

Source: edition.cnn.com