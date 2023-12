Pierce Brosnan cité à comparaître pour s'être promené dans les zones thermales du parc de Yellowstone, selon un document judiciaire

Les charges retenues contre Brosnan sont les suivantes : "Déplacement à pied dans toutes les zones thermales et à l'intérieur du canyon de Yellowstone, limité aux sentiers ... et violation des fermetures et des limites d'utilisation" ; il s'agit d'une infraction mineure, selon le dossier déposé auprès du tribunal de district du Wyoming.

Le site web de Yellowstone propose des conseils pour rester en sécurité dans ce parc national tentaculaire connu pour ses sources d'eau chaude et ses geysers, en indiquant que "les promenades et les sentiers vous protègent et protègent les formations thermales délicates".

"Marchez toujours sur les promenades et les sentiers désignés. Gardez les enfants près de vous et ne les laissez pas courir sur les promenades", poursuivent les conseils de sécurité.

L'acteur de 70 ans, connu pour son rôle de James Bond dans plusieurs films de la série "007", a été cité à comparaître mardi et devra se présenter au centre judiciaire de Yellowstone le 23 janvier.

CNN a contacté les représentants de Brosnan pour obtenir des commentaires.

Source: edition.cnn.com