Phrases australiennes essentielles pour les nouveaux arrivants

Les Australiens ont acquis une réputation pour apporter leur touche unique à la langue anglaise.

Dans le monde anglophone, ils sont connus pour raccourcir des mots comme "lunettes de soleil" en "sunnies", ou changer "maillot de bain" en "nageurs". La liste est longue.

Au fil du temps, le slang australien est devenu un sujet amusant en ligne, avec des expressions qui deviennent souvent des tendances sur TikTok ou qui trouvent leur place dans la culture populaire.

Amanda Laugesen, la directrice de la rédaction du Australian National Dictionary, partage ses réflexions avec CNN Travel via l'Université nationale australienne (ANU). Laugesen explique que de nombreuses expressions australiennes ont des racines dans l'anglais britannique, mais que l'anglais australien a également reconnu des mots des langues indigènes du pays.

Le thème de la justice et de l'anti-autoritairisme est apparu dans le langage à mesure qu'il évoluait dans le temps, note Laugesen.

Si vous prévoyez de demander la citoyenneté ou simplement de visiter l'Australie, voici quelques expressions authentiques que vous ne devriez pas manquer :

Discuter de vos pensées

En Australie, "discuter de vos pensées" est une autre façon de dire "chatter". Avoir une conversation, c'est simplement engager une conversation.

Une conversation en soi est une histoire. Par exemple, quelqu'un pourrait "avoir une conversation pour vous".

Travail difficile

Selon l'ANU, "yakka" fait référence à un travail pénible ou à un travail dur.

Le terme est issu de "yaga", qui signifie "travail" en langue Yagara - la langue traditionnelle des Yagara qui résident dans la région de ce qui est maintenant connu sous le nom de Brisbane.

Oui ou non, décidez-vous

Les Australiens utilisent souvent "ouais" au début de leurs phrases. Cependant, il peut être difficile de déterminer si quelqu'un dit oui ou non.

La phrase "ouais, non" est équivalente à dire non.

"Vous venez à la plage aujourd'hui ?"

"Ouais, non, paslikely."

Hors de ce monde

Les Australiens utilisent cette phrase pour exprimer leur frustration ou leur incrédulité face à une situation donnée.

Elle peut également être utilisée comme "far out Brussels sprout !"

Emplacement très éloigné

La phrase que les Australiens utilisent pour décrire un lieu éloigné de l'endroit où ils se trouvent.

Il est généralement très éloigné et souvent associé à un endroit arriéré ou dépassé.

"Ils vivent dans les boondocks."

Nervosité ou anxiété

Ce que de nombreux jeunes Australiens disent s'ils se sentent anxieux ou s'ils réfléchissent trop à une situation. Ils diront qu'ils sont "bruit".

Tais-toi

Simplement, être silencieux.

Cependant, dans la culture australienne, ce n'est pas particulièrement offensant.

Faire face à la réalité

Cette phrase vient du film australien classique "The Castle", où le personnage principal, Daryl Kerrigan, refuse de céder sa maison à la banque qui veut l'acquérir pour construire un aéroport.

Chaque fois que Kerrigan fait une offre, il répond par "dis-lui qu'il rêve !"

Maintenant, la phrase est plus largement utilisée en réponse à ce qui semble être une demande irréaliste.

Laugesen raconte à CNN Travel que, à la fin du 19e siècle, les Australiens avaient pleinement adopté leur accent et leur langage distinctifs - une caractéristique qui distingue les Australiens des Britanniques aujourd'hui.

"Beaucoup de ces expressions sont maintenant considérées comme vulgaires et informelles", dit-elle. "En adoptant ce que nous considérerions maintenant comme des jurons légers qui sont distinctivement australiens."

Colère et frustration

Un exemple d'informalité dans la langue australienne est l'expression "cracking the shits".

Elle peut ne pas sembler agréable, mais elle ne signifie pas ce que vous pourriez penser.

Cracking the shits signifie devenir vraiment en colère contre une situation. C'est similaire à faire une crise de colère.

Meilleur de sa classe

Si quelqu'un est "le pantalon d'ants", il est exceptionnel.

Cette phrase est utilisée pour exprimer quelque chose de premier ordre.

Pousser à travers les obstacles

En Australie, un "battler" est quelqu'un qui persévère - même dans des circonstances difficiles.

Selon l'ANU, cela fait référence à une personne qui n'a pas beaucoup d'avantages naturels et qui travaille dur tout en recevant peu de récompense, et qui démontre du courage en le faisant.

Se détendre et se détendre

Simplement, prendre ça cool.

Relax your farm est une façon de dire à quelqu'un de se calmer.

Travailler comme un lézard en train de boire de l'eau

Dévouer toute son énergie à une tâche.

Par exemple, si quelqu'un vous appelle pendant que vous êtes au travail, vous pourriez répondre en disant : "Je ne peux pas parler, je suis plat comme un lézard en train de boire de l'eau."

Pas de soucis

Simplement : pas de problème, ne vous en faites pas, tout va bien.

Tout ira bien

Selon l'ANU, l'anglais australien utilise souvent le pronom féminin "elle" là où l'anglais standard utiliserait "il".

Elle sera droite signifie que tout ira bien.

Aux Jeux olympiques d'hiver de 2002, Steven Bradbury traînait en queue de peloton de la finale du 1 000 mètres de patinage de vitesse sur piste courte masculine, lorsque soudainement le leader trébuche, entraînant d'autres athlètes devant lui.

Bradbury, restant à une distance significative derrière, fonce à travers le paquet et remporte l'or, devenant ainsi le premier champion olympique d'hiver de l'Australie.

Cet incident est maintenant un symbole culturel notorious pour les Australiens, donc la phrase "faire un Bradbury" est utilisée lorsque quelqu'un remporte une victoire inattendue.

Avoir une plainte

Le terme "plainte" est un argot australien pour quelqu'un qui n'obtient pas ce qu'il veut et qui est donc déçu ou mécontent. Avoir une plainte, c'est être de mauvaise humeur. Parfois, les Australiens appellent une personne "whingy-blighter" si elle reste de mauvaise humeur malgré le fait de ne pas obtenir ce qu'elle avait souhaité.

Intéressamment, selon le Dictionnaire Oxford, la première utilisation connue de ce mot date des années 1850 au Royaume-Uni et dérive du verbe "to whinge". Cependant, il semble n'avoir pas persisté en anglais britannique. Quels que soient ses origines, il est largement utilisé dans la langue parlée en Australie et mérite d'être reconnu.

Une poule

Une poule n'est qu'une poule. C'est un terme important à apprendre en Australie car les poules rôties sont vendues dans les supermarchés et sont très populaires. Des tirages au sort de poules sont également organisés dans les pubs et clubs à travers le pays, où les gagnants reçoivent des poules.

Le terme a été enregistré pour la première fois sous le nom de "chuckey" en 1855, selon l'ANU, et a depuis évolué pour désigner d'autres oiseaux, et parfois des femmes plus âgées sous la forme de "vieille poule".

'Je ne suis pas tombé du dernier rondin !'

Une expression utilisée par les Australiens pour suggérer qu'ils ne sont pas bêtes. Selon l'ANU, cette phrase peut être utilisée en réponse à quelqu'un qui essaie de vous rabaisser, indiquant que vous avez plus d'intelligence ou de street-smartness que ce qui vous est accordé.

Parfois, elle peut être utilisée lorsque quelqu'un essaie d'expliquer un processus simple, comme s'il était compliqué pour la personne qui le fait. Par exemple :

"Vous devriez vérifier la température avant de partir en randonnée."

"Bien sûr, mon pote ! Je ne suis pas tombé du dernier rondin !"

Ajoutez simplement un 'o'

Une chose que les Australiens aiment faire est d'ajouter un "o" ou un "ie" à la fin d'un terme abrégé pour le raccourcir, selon Laugussen. Certains de ces mots comprennent :

Station-service : une station-service, abrégée en "station-service" ou simplement "servo".

Paramedic : un officier d'ambulance.

Magasin d'alcool : en Australie, vous ne pouvez acheter de l'alcool que dans des magasins agréés qui vendent spécifiquement des boissons alcoolisées. Ils sont couramment appelés "bottle-o's".

Après-midi : les Australiens appellent l'après-midi "arvo".

Avocat : un avocat est appelé "avo" en Australie. Il est important de faire la distinction entre les deux.

