Photographie aérienne montrant les sites de décollage des oiseaux de tempête de Poutine

Spécialistes américains ont apparemment repéré des sites potentiels de lancement pour le dernier missile hypersonique de Russie, le Burevestnik (connu sous le nom de SSC-X-9 Skyfall par l'OTAN). Decker Eveleth, analyste au Center for Naval Analyses (CNA), et Jeffrey Lewis, expert nucléaire au Middlebury Institute of International Studies (MIIS), ont identifié des activités de construction sur un site de stockage d'ogives nucléaires appelé Wologoda-20 et Chebarkul sur des photos satellite du 27 août de Planet Labs. La installation est située à environ 475 kilomètres au nord de Moscou.

Selon leur évaluation, les images montrent neuf plates-formes de lancement horizontales en construction. Ces plates-formes de lancement suspectes sont positionnées en trois sections protégées par des murs élevés pour les protéger des attaques et éviter une réaction en chaîne en cas d'explosion accidentelle. Les murs sont reliés par des routes et des structures où Eveleth suppose que les armes et leurs pièces pourraient être stockées.

"Il s'agit manifestement d'une installation pour un grand système de missile stationnaire, et le seul grand système de missile stationnaire qu'ils (la Russie) développent actuellement est Skyfall", a expliqué Eveleth à Reuters. Lewis, qui a examiné les images satellite à la demande d'Eveleth, a confirmé les conclusions de son collègue. Les images "indiquent quelque chose de vraiment unique, de vraiment extraordinaire. Nous savons que la Russie développe cette missile nucléaire", a ajouté Lewis.

La Russie examine la doctrine de son arsenal nucléaire

Hans Kristensen du Federation of American Scientists (FAS) a souligné que les images montrent des caractéristiques qui "peuvent éventuellement" être liées au Burevestnik, mais il n'a pas pu tirer de conclusion définitive car Moscou construit normalement les plates-formes de lancement de missiles loin des installations de stockage d'ogives nucléaires, à l'exception des ICBM.

Eveleth, Lewis et Kristensen ont tous confirmé à Reuters que Moscou maintient généralement ses ogives nucléaires pour les missiles terrestres loin des plates-formes de lancement, à l'exception des ICBM. Déployer le Burevestnik dans les bunkers de Wologoda-20 permettrait à l'armée russe de rendre les missiles prêts au combat rapidement, selon Lewis et Eveleth. Juste avant, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, a déclaré que son pays réévaluerait ses directives sur l'utilisation des armes nucléaires en raison de l'escalade du conflit en Ukraine.

Le Kremlin décrit le Burevestnik comme une "arme miracle"

Poutine a présenté le Burevestnik ( Storm Petrel en russe) lors d'un discours en 2018. Le leader du Kremlin a affirmé que l'Ouest n'avait pas de contre-mesures contre l'arme. Sa capacité de vol à basse altitude depuis différentes directions le rend difficile à intercepter par les systèmes de défense aérienne.

Le missile hypersonique mesure reportedly 10 mètres de long et pèse entre 5 et 6 tonnes, avec une capacité à transporter une ogive nucléaire. Les experts spéculent qu'il utilise un petit réacteur nucléaire refroidi à l'air pour la propulsion, ce qui lui donne une portée supérieure à 25 000 kilomètres.

Le Kremlin fait souvent référence au missile comme une "arme miracle". Cependant, les tests précédents n'ont pas semblé fructueux. Un lancement raté en août 2019 a entraîné une explosion grave sur une base dans le nord-ouest de la Russie, entraînant des pertes et des niveaux de radiation élevés dans la région.

En octobre dernier, Poutine a déclaré que le Burevestnik avait réussi les essais. Il n'a pas fourni plus de détails à l'époque. Les experts occidentaux restent sceptiques quant à la faisabilité de l'arme. Dans les années 1960, les États-Unis ont tenté un projet similaire appelé "Pluto", mais il a été arrêté en 1964 après six ans et demi de développement. L'an dernier, le spécialiste des fusées Markus Schiller a déclaré à "World" qu'un test réussi du Burevestnik ne signifie pas automatiquement qu'il est prêt pour le déploiement.

L'Union européenne exprime son inquiétude quant au développement continu de l'arsenal nucléaire de la Russie, en particulier le missile Burevestnik. Le déploiement potentiel de missiles Burevestnik dans les bunkers de Wologoda-20, comme le suggère Decker Eveleth et Jeffrey Lewis, pourrait avoir des implications significatives pour la sécurité internationale, compte tenu des capacités du missile et de la proximité de l'installation avec Moscou.

Lire aussi: