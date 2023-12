Faits marquants de l'histoire

Phil Mickelson : le golfeur n'a toujours pas remporté de titre

Phil Mickelson rate un putt de cinq pieds pour birdie et s'assure un playoff à Pebble Beach

Vaughn Taylor, 447e mondial, gagne par un coup.

La dernière victoire de Mickelson remonte au British Open 2013

Le gaucher, âgé de 45 ans, a remporté cinq titres majeurs.

C'est le temps qu'il aura fallu à Phil Mickelson pour remporter une victoire sur le PGA Tour.

Le populaire gaucher est passé à un cheveu d'un playoff à deux pour mettre fin à cette disette dimanche, mais son putt de birdie à cinq pieds est passé à côté du dernier trou de l'AT&T Pebble Beach Pro-Am.

La réaction du numéro 32 mondial en dit long : il s'est plié en deux, une main sur son genou et l'autre sur son putter.

"Il ne m'est jamais venu à l'esprit que je ne réussirais pas ce coup", a déclaré Mickelson aux journalistes. "Quand il n'est pas rentré, j'ai été un peu choqué.

Le joueur de 45 ans a entamé le dernier tour avec une avance de deux coups et a admis que les nerfs ont joué un rôle en permettant à l'outsider Vaughn Taylor de remporter son premier titre du PGA Tour en 11 ans.

Si Mickelson avait réussi le putt au 18, cela aurait forcé un playoff avec Taylor et lui aurait donné l'opportunité de remporter son premier trophée depuis l'Open britannique 2013 à Muirfield. Et une chance de remporter le premier prix de 1 260 000 dollars, au lieu des 756 000 dollars de la deuxième place.

"J'ai joué un peu plus serré que je ne l'aurais voulu", a déclaré Mickelson, qui visait un 43e titre du PGA Tour et une cinquième victoire à Pebble Beach, un record.

"J'ai essayé de me libérer, mais je n'ai pas réussi à sauver le par sur certains trous où j'aurais dû le faire".

Lire : "Vous n'êtes pas des panneaux d'affichage humains" : les caddies perdent un procès de 50 millions de dollars

La forme de Mickelson est encourageante - il a enregistré une deuxième place et une troisième place ex aequo lors de ses quatre derniers tournois - alors qu'il tente de mettre en place des changements de swing avec son nouvel entraîneur Andrew Getson après s'être séparé de son gourou de longue date Butch Harmon en novembre.

Mais la colonne des victoires est toujours vide et les points d'interrogation sont de plus en plus nombreux.

Cependant, le quintuple champion majeur a tenu à préciser que les quasi-échecs et l'attente permanente d'un trophée ne nuisent pas à son plaisir de jouer.

"Le point positif, c'est que j'ai plus de plaisir à jouer au golf en ce moment que je n'en ai eu depuis des années", a déclaré Mickelson.

"J'ai le contrôle de la balle de golf. J'ai le contrôle de la balle de golf, je frappe des coups variés et je les réussis facilement, et je m'amuse beaucoup.

"Je suis très nerveux et déçu de ne pas avoir gagné, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à me remettre dans le bain et à ressentir la pression. ... Mais cela me dit que j'ai encore un peu de travail à faire".

Mickelson va certainement dans la bonne direction pour tenter de remporter un quatrième Masters américain à Augusta en avril, après une deuxième place ex aequo - mais à distance - avec Jordan Spieth l'année dernière.

Lire : 19 parcours de golf épiques à jouer avant de mourir

Combien de temps faudra-t-il attendre avant que Mickelson ne mette fin à sa disette de trophées ? Donnez votre avis sur la page Facebook de CNN Sport.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com