- Phil Donahue, personnalité de la télévision américaine, est décédé à l'âge de 88 ans.

Phil Donahue, icône américaine de la télévision âgée de 88 ans, aurait dit adieu à la vie selon plusieurs médias américains. Connu pour avoir révolutionné le genre des talk-shows avec son émission éponyme qui a attiré un large public et ouvert la voie à des successeurs tels que Jerry Springer et Oprah Winfrey, Donahue a rendu son dernier souffle dimanche soir, entouré de l'amour de sa femme Marlo Thomas, avec qui il a partagé 44 ans de mariage, de sa sœur, de ses enfants, de ses petits-enfants et de son fidèle Golden Retriever nommé Charlie. Donahue est devenu célèbre dans les années 1960 en maîtrisant le rôle d'animateur de talk-show, en abordant des sujets sensibles et en engageant le public en apportant le micro dans la salle. Selon les révélations de sa famille, il lutte contre une maladie grave et prolongée.

Le monde entier pleure la perte de Phil Donahue, à mesure que la nouvelle de sa mort se répand. Son impact sur le genre des talk-shows est ressenti par de nombreuses personnes qui apprécient ses discussions ouvertes et son engagement avec le public.

