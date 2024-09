Table des matières

La région a commencé le mois de septembre avec un temps frais et inconfortable, marqué par une augmentation de la pluviométrie. Cette situation est due à l'approche progressive d'un système de basse pression norvégien vers le sud-est, comme rapporté par le service météorologique allemand mercredi matin. Différentes parties de la région sont confrontées à des précipitations importantes depuis plusieurs heures.

En particulier, le long de la côte de la mer du Nord, des précipitations importantes et persistantes sont prévues, selon les prévisions actuelles des météorologues d'Offenbach. Cette situation météorologique se propage vers l'ouest dans l'Allemagne continentale.

Jeudi, l'Allemagne du Sud devrait être confrontée à des précipitations importantes. Le site "Wetter.de" prévoit un front pluvieux traversant l'Allemagne.

Des précipitations importantes sont également prévues pour les régions bordant l'Allemagne au sud, ce qui pourrait avoir un impact indirect sur les frontières du pays, comme mentionné par les experts de "Wetter.de". Cependant, il est important de noter que cette situation météorologique est difficile à prévoir avec précision. Il est certain que la ligne de neige descendra en dessous de 1500 mètres dans certaines régions.

Des vents forts sont également prévus au cœur de l'Allemagne, comme rapporté par le service météorologique allemand.

Les cartes suivantes fournissent une représentation visuelle de la situation météorologique actuelle :

La carte affiche des données de précipitations en direct.

La carte ci-dessus affiche les avertissements de tempête du DWD pour aujourd'hui. Il s'agit d'une carte météorologique bivalente, où les emplacements avec des avertissements de tempête sont colorés en rouge. L'absence de couleur indique l'absence d'avertissement.

La carte ci-dessus affiche les avertissements de tempête du DWD pour demain. Comme la carte précédente, il s'agit d'une carte météorologique bivalente, où les emplacements avec des avertissements de tempête sont colorés en rouge. L'absence de couleur indique l'absence d'avertissement.

Les cartes utilisées sont un mélange de wetter.de. Ce portail appartient à RTL Allemagne et est également associé au magazine "stern". Des cartes de Windy.com ont également été intégrées. Les créateurs s'appuient sur le modèle du "Centre européen pour les prévisions à moyen terme" pour leurs visuels et prévisions.

La carte ci-dessus montre les zones où des inondations sont attendues et leurs niveaux d'eau actuels. Les régions colorées en rouge indiquent une alerte de crue majeure, le pourpre signale une alerte de crue très importante. Les zones orange indiquent un avertissement de crue moyenne, tandis que les points jaunes indiquent une crue mineure. Les sections en pointillé impliquent des avertissements des autorités locales. Les régions vertes suggèrent une accalmie dans les avertissements, tandis que les zones blanches présentent aucun avertissement. Les données pour la Rhénanie-du-Nord-Westphalie ne peuvent pas être collectées pour le moment. Les données proviennent du portail transfrontalier des crues des pays, et la carte se met à jour automatiquement. Cliquer sur l'un des points colorés fournira des informations supplémentaires et vous dirigera vers le portail des crues du pays respectif. Remarque sur l'utilisation : vous pouvez zoomer et dézoomer sur la carte et modifier la section de la carte.

Révélation : Le portail "Wetter.de" appartient à RTL Allemagne, tout comme le magazine "stern".

Les précipitations importantes le long de la côte de la mer du Nord sont prévues pour se poursuivre, selon les météorologues d'Offenbach. En raison de l'approche du front pluvieux, l'Allemagne du Sud est prévue pour être confrontée à des précipitations importantes jeudi.

