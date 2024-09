Pharrell's Joopiter propose des prix aux enchères des objets de valeur appartenant à la sensation K-pop G-Dragon

L'événement met en vedette de nombreux articles appartenant à G-Dragon, connu pour sa passion pour l'art, le design et la mode, actuellement mis en vente. Parmi eux, on trouve des pièces qu'il a créées et personnalisées lui-même, comme un manteau en fourrure multicolore qu'il a porté lors de ses tournées, des baskets ornées de cristaux Swarovski, et des portraits de Frida Kahlo et Salvador Dali qu'il a peints.

"Ses fans, et les personnes qui apprécient son travail, ont maintenant l'occasion d'obtenir ces objets personnels", a expliqué Williams à CNN à Séoul. "J'aime l'idée qu'il partage sa collection privée avec le monde."

G-Dragon, de son vrai nom Kwon Ji-yong, a acquis la célébrité en tant que leader du groupe de K-pop Big Bang. Connu pour son style unique, il est devenu le premier ambassadeur masculin asiatique mondial de Chanel en 2016 et a lancé sa propre ligne de mode, Peaceminusone.

Depuis le lancement de la maison de ventes en ligne "digital-first" Joopiter en 2022, elle a collaboré avec plusieurs célébrités. Cependant, se séparer de ses biens chéris peut être difficile.

"Les souvenirs et les possessions ont beaucoup de poids, et ce n'est pas seulement parce que vous les possédez, mais parfois le poids du souvenir vous possède", déclare Williams.

Souvent, Joopiter met en vedette des articles de vente inhabituels, comme le casque de fleuret du chanteur chinois Jackson Wang et le blouson de football américain de Williams, dans le but de défier les idées traditionnelles de collection et d'attirer les acheteurs plus jeunes.

"Dans les années 1990, la maison de ventes aux enchères traditionnelle, le consommateur et les espaces pouvaient être perçus comme un peu guindés", a déclaré Williams, ajoutant que l'espace a évolué pour devenir un monde plus large aux goûts plus variés.

"Maintenant, le collectionneur qui participe aux ventes aux enchères est beaucoup plus curieux de la culture et des sous-cultures."

During the exhibition, Joopiter's global sales head Caitlin Donovan advised aspiring collectors to "collect what you love."

"Start by investing in something affordable and begin building your collection," she said. "The wrong approach is to strive to become a collector, which can lead to regret."

"Instead, focus on accumulating memories and items that bring joy to your life," she continued, referencing Joopiter's first auction, which netted over $5 million in sales. "These items were meaningful because they represented a particular moment in time, not because they were intended to be sold later."

The online auction "Nothing but a ‘G’ Thang: The Art & Archive of G-Dragon" is taking place until September 10.

"The luxurious multi-colored fur coat and Swarovski crystal-embedded sneakers up for sale in the auction are prime examples of G-Dragon's distinctive style and passion for art and fashion."

"Joopiter's collaboration with G-Dragon showcases their shared belief in making unique and style-forward items accessible to a wider audience, embodying the auction house's mission to challenge traditional collecting methods."

