- Peu de convictions après les perturbations au Reichstag

Quatre ans après les troubles survenus au Bâtiment du Parlement à Berlin, onze individus ont été condamnés à des amendes. Dans dix cas, les verdicts ont été confirmés, pour des chefs d'accusation tels que trouble de l'ordre public ou utilisation de symboles d'entités illégales, selon les informations communiquées par le parquet de Berlin à l'agence DPA.

Cependant, une grande partie des 320 affaires ouvertes par la police reste en suspens. Seuls 81 suspects ont été identifiés, plus de 60 affaires ayant été abandonnées pour insuffisance de preuves. Dans d'autres cas, ces dossiers ont été regroupés avec d'autres instruits par le parquet. Une affaire à Berlin est toujours en cours, a déclaré le porte-parole.

Manifestants franchissent le cordon de police

Le 29 août 2020, des milliers de personnes ont manifesté contre les réglementations liées au Covid-19 dans le district administratif de Berlin. Parmi eux se trouvaient des extrémistes de droite, des "citoyens de l'Empire" autoproclamés et des théoriciens du complot. Plusieurs centaines de manifestants ont franchi un barrage de police devant le Bâtiment du Parlement et ont gravi les marches en brandissant des drapeaux. Malgré la présence d'un nombre restreint d'officiers de police, ceux-ci ont réussi à calmer la foule.

Environ deux mois et demi plus tard, le 18 novembre 2020, des violences et des agressions brutales contre des officiers de police ont eu lieu dans le district administratif. Environ 9 000 personnes s'étaient gatherées pour protester contre les politiques liées au Covid-19 alors que le Parlement discutait des mesures pour protéger la population pendant la pandémie.

Les enquêtes sur ces deux événements ont abouti à un total de 320 affaires. Le porte-parole n'a pas pu fournir de détails sur la proportion de ces affaires liées à l'incident connu sous le nom de "la tempête du Bâtiment du Parlement".

Selon les informations du porte-parole, les amendes Going from €1,000 to €4,500, with daily fines ranging from €50 to €120. La fréquence des amendes journalières dépend de la gravité de l'infraction, ce qui peut avoir un impact significatif sur la durée de la peine en cas de non-paiement. Le revenu de l'auteur des faits est également pris en compte dans le calcul de l'amende.

Plusieurs personnes impliquées dans l'incident de "la tempête du Bâtiment du Parlement" sont toujours sous enquête.

