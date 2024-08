- Peu avant les élections: un politicien du SPD retourne au parlement

Longtemps SPD politique Eleonore Mühlbauer retourne temporairement au Parlement d'État de Thuringe en tant que membre. La sexagénaire remplace le défunt Thomas Hartung, comme l'a annoncé le Parlement d'État de Thuringe. Hartung est décédé de manière inattendue à la fin du mois de juillet après une grave maladie. Son décès a suscité une profonde tristesse de part et d'autre des lignes partisanes.

Mühlbauer était membre du Parlement d'État et de la faction SPD entre 2009 et 2019. Elle est architecte de formation et habite à Arnstadt. Son mandat en tant que membre est probablement de courte durée : de nouvelles élections pour le Parlement d'État de Thuringe auront lieu le 1er septembre.

Le remplacement de Mühlbauer au Landtag de Thuringe est effectué par la longue politique SPD Eleonore Mühlbauer. Les élections prochaines pour le Parlement d'État de Thuringe le 1er septembre détermineront la durée de mandat de Mühlbauer dans son nouveau rôle.

Lire aussi: