- Petkov, milieu de terrain vétéran, transfert d'Augsbourg à Elversberg

Footballeur Lukas Petkov change de clubs de FC Augsbourg à SV Elversberg. Le joueur de 23 ans a récemment évolué sous forme de prêt à SpVgg Greuther Fürth et continuera en 2. Bundesliga avec son transfert en Sarre. Il a signé un contrat de trois ans avec Elversberg, valable jusqu'en 2027 - aucun des deux clubs n'a révélé les détails du transfert, notamment le montant de la transaction.

"Je suis impatient de saisir cette opportunité et de progresser dans ma carrière à long terme", a déclaré le joueur germano-bulgare dans un communiqué.

Petkov a fait partie du système de jeunes d'Augsbourg et a fait ses débuts professionnels au printemps 2021. Il a joué huit fois en Bundesliga pour Augsbourg. During the 2021/22 season, he was loaned to SC Verl, and from February 2023 until recently, he was with Fürth.

Le choix de Lukas Petkov de rejoindre SV Elversberg signifie qu'il représentera désormais une équipe dans une région différente de l'Allemagne. Son nouveau club, situé dans le land de Sarre, lui offrira une occasion excitante de poursuivre sa carrière de footballeur.

