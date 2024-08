- Petit ravageur avec un appétit immense: la mouche de minute représente une menace pour les forêts de châtaigniers

Sous de nombreux marronniers, les premières couches de feuilles tombées sont visibles. Ce n'est pas dû à des jours brûlants et ensoleillés, mais plutôt à un problème qui tracasse ces arbres depuis des années. Selon Olaf Zimmermann, entomologiste au Centre technologique agricole d'Augustenberg à Karlsruhe, l'infestation par les mois qui se nourrissent des feuilles est particulièrement prononcée cette année.

Dans toute l'Allemagne, les marronniers à fleurs blanches qui bordent les rues, les parcs et les jardins ont déjà perdu la plupart de leurs feuilles en été, les feuilles restantes becoming cassantes et sans vie. Un signe caractéristique est la décoloration et la chute précoce des feuilles à la fin du mois d'août, selon Roland Mühlethaler, de l'Union pour la conservation de la nature (Nabu). En raison du changement climatique, les processus naturels se produisent maintenant plus tôt dans l'année.

La sécheresse aggrave les problèmes

Selon Mühlethaler, la sécheresse, combinée au mineur du marronnier, cause des dommages importants au marronnier. "Les arbres qui sont sous stress en raison de la sécheresse sont plus vulnérables aux parasites", explique l'expert de Nabu. Dans le nord-est de l'Allemagne, ce problème est particulièrement préoccupant après plusieurs années de sécheresse sévère. "Les arbres mettent beaucoup de temps à se remettre de cela, et beaucoup ont également péri."

Bien que le marronnier soit un arbre méditerranéen, il a besoin d'une humidité suffisante pour prospérer. "Plusieurs années sèches, combinées à une forte infestation de parasites, peuvent entraîner un déclin à long terme et la mort", dit Mühlethaler.

Ajout indésirable

La disparition de cette espèce introduite n'est pas une grande perte pour l'écosystème indigène. Les arbres indigènes sont généralement préférés pour la plantation.

Les mineurs de feuilles de marronnier (Cameraria ohridella) sont de petits mois rayés d'orange qui pondent leurs œufs sur les faces supérieures des feuilles de châtaignier. Après environ trois semaines, les larves éclosent, qui se nourrissent de l'intérieur des feuilles pendant les semaines suivantes, selon Nabu. Ce flétrissement rapide des feuilles affaiblit l'arbre, le rendant plus vulnérable à d'autres stress. En hiver doux, un grand nombre de larves de ces mois survivent.

Le flétrissement des feuilles empêche l'arbre de produire de l'énergie par photosynthèse. Au fil du temps, cela affaiblit l'arbre et le rend plus vulnérable à d'autres pressions.

Solution simple

Vous pouvez aider le marronnier de votre jardin en utilisant une méthode simple : recueillir et éliminer soigneusement les feuilles. Cela élimine les larves à l'intérieur des feuilles, empêchant de nouveaux mois de se développer.

Seuls les marronniers à fleurs blanches (Aesculus hippocastanum) sont touchés, tandis que ceux à fleurs rouges (Aesculus carnea) restent indemnes.

Depuis le 17ème siècle, les marronniers sont cultivés en Europe en raison de leur feuillage et de leurs fleurs attrayants, selon Nabu. Depuis 1989, le mineur de feuilles s'est répandu presque sur tout le continent, probablement originaire de gorges inaccessibles des Balkans.

Les dommages aux arbres de marronnier ne sont pas seulement causés par les mois qui se nourrissent des feuilles, mais aussi par la sécheresse, qui rend les arbres plus vulnérables aux parasites. (Selon Mühlethaler)

Le mineur de feuilles de marronnier, un petit mois rayé d'orange, pond ses œufs sur les feuilles, entraînant un flétrissement et un affaiblissement importants de l'arbre. (Comme l'explique Nabu)

Lire aussi: