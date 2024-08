- Petit bus autonome dans le Haut-Palatinat

Autonome et électrique, un minibus circulera prochainement dans le nouveau développement lacustre de Roding (district de Cham). Le projet "AVL AutBus" entre dans sa phase de test et sera présenté le mercredi (à 11h00). L'opérateur vise à présenter une solution de mobilité moderne et durable pour les régions rurales. Le bus reliera des points clés tels que le camping en ville et complétera les transports en commun.

Contrairement à d'autres régions, le véhicule de Roding, selon un porte-parole, n'est pas un minibus spécialement développé, mais un minibus standard équipé de la technologie nécessaire. L'opérateur espère ainsi obtenir des avantages en termes de robustesse. De plus, le bus peut rouler jusqu'à 80 km/h, tandis que d'autres minibus sont considérablement plus lents. Cependant, le bus de Roding roulera initialement plus lentement.

Dans la vie quotidienne de la ville thermale de Basse-Bavière de Bad Birnbach (district de Rottal-Inn), des minibus électriques et autonomes ont été établis depuis 2017. Un projet pilote est devenu une présence permanente. Des bus navettes circulent entre la station thermale, la gare et la place du marché. Depuis 2022, deux bus supplémentaires sur demande desservent 20 arrêts. L'offre est très appréciée des touristes et des locaux, selon un porte-parole.

Depuis 2021, le projet SMO (Shuttle Model Region Oberfranken) est en cours. Des minibus à Hof, Kronach et Bad Steben transportent gratuitement les passagers d'A à B. Le projet a également fonctionné à Rehau à certains moments. Après un fonctionnement de 1000 jours, les opérateurs ont dressé un bilan positif.

Projet de Bad Birnbach Projet d'Oberfranken Munich Projet de Roding

Le projet "AVL AutBus" de Roding vise à améliorer la mobilité rurale en utilisant une technologie moderne et durable dans des systèmes traditionnels tels que les minibus. Le projet SMO (Shuttle Model Region Oberfranken) à Munich et dans d'autres régions montre également l'efficacité des solutions autonomes, électriques et gratuites pour transporter les passagers efficacement.

Lire aussi: