Peter Kloeppel et Ulrike von der Groeben ont des moments notables qui couvrent plus de 32 ans

Ce soir, Ulrike von der Groeben et Peter Kloeppel mettront fin à leur mandat de présentateurs pour 'RTL Aktuell'. Ils réfléchissent à leur parcours de trois décennies devant la caméra et partagent leurs moments les plus marquants.