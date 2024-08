- Peter Glaser, lauréat du prix Bachmann: "Internet est la meilleure chose qui puisse arriver aux chats"

Les chats vivent le rêve d'une vie où l'on est pris en charge simplement pour être soi-même, sans aucune autre obligation. "Ce sont les seules créatures qui ne s'adaptent pas servilement aux caprices et aux humeurs des humains," a écrit Mark Twain, grand amateur de chats.

Lorsqu'ils marchent le long d'une crédence avec une élégance aussi légère qu'un feather, renversant tout ce qui est négligemment laissé debout sur leur passage, ils nous montrent à quel point nous sommes liés à toutes les choses qui nous entourent. Ils nous offrent un moment de liberté. Si la réincarnation existe, j'aimerais être un chat dans ma prochaine vie (mais qui vit avec moi).

Attention : les dames seules avec leurs chats

Lorsque Donald Trump's colistier, JD Vance, essaie de dénigrer sa concurrente démocrate, Kamala Harris, et ses collègues du parti en les traitant de "bande de dames seules avec leurs chats," il risque de froisser au moins 15 millions de propriétaires de chats sympathisants américains parmi les environ 46 millions de ménages américains qui ont des chats. Ce qui était autrefois considéré comme une insulte pour une femme isolée et étrange a depuis acquis en stature avec le changement éthique de la société vers le bien-être et la protection des animaux.

Bien qu'il y ait des amateurs de chats dans le monde entier, il y a encore assez de haineux envers les chats qui rend nécessaire de attirer l'attention sur la vulnérabilité non seulement des chats domestiques adorables et de leurs homologues errants, mais aussi de leurs cousins félins plus grands. Les activités humaines représentent un risque élevé pour des espèces telles que le léopard d'Amur, le tigre de Sumatra et le léopard des neiges. Pour sensibiliser à la santé et à la protection des chats, la Journée internationale du chat a été créée au début des années 2000 et est maintenant célébrée dans le monde entier par les organisations de protection des animaux et les amateurs de chats.

La Journée internationale du chat est un enfant d'Internet

La Journée internationale du chat est un enfant de l'ère d'Internet. En 2001, iTunes et la première version de Wikipedia ont été mises en ligne, et après que Steve Chen, l'un des fondateurs de YouTube, a téléchargé la première vidéo de chat sur YouTube le 22 mai 2005, le sort en était jeté.

Internet est la meilleure chose qui soit arrivée aux chats (et vice versa). Alors que les chats étaient autrefois divertis avec des boîtes ou de la laine, ils ont maintenant une abondance d'idées pour jouer avec leurs amis félins, stimuler leur curiosité naturelle ou les mettre dans un état d'euphorie contagieuse qui fascine les humains - tout à filmer, photographier, dessiner et ajouter instantanément aux millions d'autres produits de la pop culture des chats sur le net. Les réseaux de chats sont là pour empêcher les chats de s'échapper.

Avec leur presque nucléaire mignonnerie, les chats dissipent tout genre de mélancolie dans un rayon de plusieurs centaines de mètres. Un rôle spécial en tant que superpuissance internet du chat est joué par le Japon, qui peut être attribué à une culture unique de "kawaii" mignonnerie. Tandis que nous faisons face à une gravité sérieuse ici en cas de décès, le Japon a l'option plus insouciante d'être enterré dans un cercueil à l'effigie de Hello Kitty. Les vidéos du chat Maru, né en mai 2007, ont été vues 535 millions de fois à ce jour. Pendant un moment, Maru détint le record du monde Guinness du plus grand nombre de vues de vidéos YouTube d'un animal.

Déjà à l'époque d'Albert Einstein, le chat était enrôlé pour expliquer la nouvelle technologie : "Vous voyez, la télégraphie filaire est comme un très, très long chat. Vous tirez sa queue à New York et vous l'entendez miauler à Los Angeles. Compris ? Et la radio fonctionne de la même manière : vous envoyez vos signaux d'ici et vous les recevez là-bas. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de chat."

Lorsque Apple a présenté l'iPhone avec son écran tactile en 2007, cela a marqué le début d'une nouvelle ère d'interaction homme-machine. Caresser délicatement la surface d'un ordinateur pour l'utiliser était une expérience nouvelle et inouïe. Avec les smartphones, l'âge des "technologies du chat" numériques a commencé.

Les excès de kitsch occasionnels ont injustement donné une mauvaise réputation au contenu des chats. Non seulement les chats sont mignons, mais ils possèdent aussi une dignité majestueuse qui les rend incroyablement cool. La fascination du regard du chat réside dans sa capacité à sembler tout affronter sans broncher. Protégés par trois paupières - un clignement supérieur mobile, un inférieur immobile et la membrane nictitante au coin interne de l'œil - les chats n'ont pas besoin de cligner, ce qui leur confère une autorité naturelle à la fois discrète et irrésistible. Un chat n'a pas besoin de s'imposer à qui que ce soit - le moins du monde à une intelligence artificielle.

En 2012, des chercheurs de Google et de l'université de Stanford ont entraîné un réseau de neurones non supervisé avec 10 millions de captures d'écran de vidéos YouTube pour reconnaître des motifs dans les images. Après l'entraînement, le réseau avait appris indépendamment à reconnaître le concept de "chat" sans jamais avoir été informé de ce qu'est un chat.

J'ai demandé à ChatGPT s'il connaissait une blague sur les chats et l'IA.

Bien sûr ! Voici une blague sur l'IA et les chats:

Pourquoi les programmes d'IA aiment-ils les vidéos de chats ?

Parce qu'ils veulent toujours être "parfaits" lorsqu'ils apprennent !

Dans le domaine du divertissement numérique, les chats sont devenus des phénomènes internet. Avec l'introduction de YouTube en 2005, l'une de ses premières vidéos présentait un chat, marquant un tournant dans l'entertainment félin.

Malgré les stéréotypes négatifs parfois associés aux amateurs de chats, Mark Twain, grand amateur de chats, les considérait comme des êtres indépendants vivant leur vie sans dépendre des humains.

