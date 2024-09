- Peter Fox se produit dans les toilettes de Columbia, suscitant les amateurs de danse dans la piscine

L'artiste musical Peter Fox, connu pour sa chanson "Haus am See", ainsi que d'autres musiciens de Neukölln, ont transformé la Columbiabad en une scène de concert. La "Pool Party" a été annoncée de manière inattendue le matin, et les fans étaient les bienvenus s'ils avaient un passe valide pour la baignade estivale et une pièce d'identité valide, une exigence standard pour les individus âgés de 14 ans et plus dans les piscines de Berlin. Des foules de jeunes se sont rassemblées, festoyant et dansant à la fois sur les pelouses et dans l'eau. Environ 3 000 fans ont été autorisés à assister à l'événement.

Selon les propos de Peter Fox sur l'Instagram de Columbiabad, "Faisons la fête à un endroit qui a eu beaucoup de mauvaise presse ces derniers temps !". La piscine Columbiabad de Neukölln avait connu plusieurs évacuations l'été précédent en raison de violences liées à la jeunesse. Par exemple, deux hommes avaient attaqué et battu brutalement un agent de sécurité. Des mesures de sécurité renforcées avaient été mises en place après l'incident.

Les rappeurs Juju et Gringo étaient parmi ceux invités à la "Pool Party". Le concert faisait partie des concerts gratuits Kiez.

La plupart des piscines estivales ferment mi-septembre. Certaines, comme les piscines extérieures, restent ouvertes jusqu'au 8ème ou 15ème septembre. La saison de baignade à la plage de Wannsee se termine également le 15 septembre. Cependant, des changements imprévus peuvent survenir en fonction des conditions météorologiques.

Cependant, la piscine du stade olympique reste ouverte jusqu'à la fin septembre, et la piscine de Kreuzberg reste opérationnelle jusqu'à la fin octobre.

